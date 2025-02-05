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В Эстонии возведут бетонные заграждения вокруг резервной электростанции - 05.02.2025, ПРАЙМ
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В Эстонии возведут бетонные заграждения вокруг резервной электростанции
В Эстонии возведут бетонные заграждения вокруг резервной электростанции - 05.02.2025, ПРАЙМ
В Эстонии возведут бетонные заграждения вокруг резервной электростанции
В Эстонии в преддверии отключения страны от энергосистемы БРЭЛЛ вокруг резервной электростанции в Кийза возводят бетонные заграждения в целях безопасности,... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T16:51+0300
2025-02-05T16:51+0300
энергетика
эстония
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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. В Эстонии в преддверии отключения страны от энергосистемы БРЭЛЛ вокруг резервной электростанции в Кийза возводят бетонные заграждения в целях безопасности, сообщает в среду газета Postimees. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). В среду портал Delfi сообщил, что шестой энергоблок эстонской тепловой электростанции в Нарве вышел из строя, уже пять дней в нерабочем состоянии находится электростанция Аувере из-за поломки котла. "В волости Саку, расположенной в Харьюмаа, на подъездных дорогах к резервной электростанции в Кийза установлены крупные бетонные заграждения, которые формируют защитную зону вокруг объекта для снижения возможных рисков", - говорится в сообщении издания. Как заявил пресс-секретаря эстонской энергетической компании Elering Айн Кестер, чьи слова приводит газета, эта мера является частью мероприятий по обеспечению безопасности объектов энергетики и созданию условий для спокойного выполнения работы. Ранее по сообщению телерадиокомпании ERR, эстонский концерн Eesti Energia утверждал, что электростанции, ветряные парки и крупнейшее хранилище энергии в стране готовы к отключению от российской энергосистемы вместе с Латвией и Литвой.
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эстония
Энергетика, ЭСТОНИЯ
16:51 05.02.2025
 
В Эстонии возведут бетонные заграждения вокруг резервной электростанции

Postimees: в Эстонии вокруг резервной электростанции возводят заграждения

© fotolia.com / AndyТаллинн
Таллинн - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© fotolia.com / Andy
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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. В Эстонии в преддверии отключения страны от энергосистемы БРЭЛЛ вокруг резервной электростанции в Кийза возводят бетонные заграждения в целях безопасности, сообщает в среду газета Postimees.
В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). В среду портал Delfi сообщил, что шестой энергоблок эстонской тепловой электростанции в Нарве вышел из строя, уже пять дней в нерабочем состоянии находится электростанция Аувере из-за поломки котла.
"В волости Саку, расположенной в Харьюмаа, на подъездных дорогах к резервной электростанции в Кийза установлены крупные бетонные заграждения, которые формируют защитную зону вокруг объекта для снижения возможных рисков", - говорится в сообщении издания.
Как заявил пресс-секретаря эстонской энергетической компании Elering Айн Кестер, чьи слова приводит газета, эта мера является частью мероприятий по обеспечению безопасности объектов энергетики и созданию условий для спокойного выполнения работы.
Ранее по сообщению телерадиокомпании ERR, эстонский концерн Eesti Energia утверждал, что электростанции, ветряные парки и крупнейшее хранилище энергии в стране готовы к отключению от российской энергосистемы вместе с Латвией и Литвой.
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
В Эстонии сообщили об аварии перед отключением от энергосистемы России
16:01
 
ЭнергетикаЭСТОНИЯ
 
 
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