https://1prime.ru/20250205/estoniya-854697320.html

В Эстонии возведут бетонные заграждения вокруг резервной электростанции

В Эстонии возведут бетонные заграждения вокруг резервной электростанции - 05.02.2025, ПРАЙМ

В Эстонии возведут бетонные заграждения вокруг резервной электростанции

В Эстонии в преддверии отключения страны от энергосистемы БРЭЛЛ вокруг резервной электростанции в Кийза возводят бетонные заграждения в целях безопасности,... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T16:51+0300

2025-02-05T16:51+0300

2025-02-05T16:51+0300

энергетика

эстония

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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. В Эстонии в преддверии отключения страны от энергосистемы БРЭЛЛ вокруг резервной электростанции в Кийза возводят бетонные заграждения в целях безопасности, сообщает в среду газета Postimees. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). В среду портал Delfi сообщил, что шестой энергоблок эстонской тепловой электростанции в Нарве вышел из строя, уже пять дней в нерабочем состоянии находится электростанция Аувере из-за поломки котла. "В волости Саку, расположенной в Харьюмаа, на подъездных дорогах к резервной электростанции в Кийза установлены крупные бетонные заграждения, которые формируют защитную зону вокруг объекта для снижения возможных рисков", - говорится в сообщении издания. Как заявил пресс-секретаря эстонской энергетической компании Elering Айн Кестер, чьи слова приводит газета, эта мера является частью мероприятий по обеспечению безопасности объектов энергетики и созданию условий для спокойного выполнения работы. Ранее по сообщению телерадиокомпании ERR, эстонский концерн Eesti Energia утверждал, что электростанции, ветряные парки и крупнейшее хранилище энергии в стране готовы к отключению от российской энергосистемы вместе с Латвией и Литвой.

https://1prime.ru/20250205/estoniya-854695531.html

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