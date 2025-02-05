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В офисе ФАО в Москве опровергли финансирование со стороны USAID

В офисе ФАО в Москве опровергли финансирование со стороны USAID - 05.02.2025, ПРАЙМ

В офисе ФАО в Москве опровергли финансирование со стороны USAID

Московский офис Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН (ФАО ) "ни на цент" не финансировался из агентства США по международному развитию USAID,... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T14:22+0300

2025-02-05T14:22+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Московский офис Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН (ФАО ) "ни на цент" не финансировался из агентства США по международному развитию USAID, хотя США являются крупнейшим донором в ООН, заявил директор Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков. "Во-первых, я вас уверяю, что в бюджете нашего офиса нет ни одного американского цента, поступившего по каналам Американского агентства содействию развития ", - сказал он в ходе пресс-брифинга. В то же время Кобяков подчеркнул, что США являются крупнейшим донором ООН, поэтому сейчас идут переговоры между американскими властями и руководством организаций в структуре ООН. Президент США Дональд Трамп ранее назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию ( USAID ), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

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финансы, сша, usaid, фао, москва