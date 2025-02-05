https://1prime.ru/20250205/fas-854680243.html

ФАС изучит конкуренцию при закупке препарата от рассеянного склероза

ФАС изучит конкуренцию при закупке препарата от рассеянного склероза - 05.02.2025, ПРАЙМ

ФАС изучит конкуренцию при закупке препарата от рассеянного склероза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует состояние конкуренции при закупке препарата для лечения рассеянного склероза с международным... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T09:38+0300

2025-02-05T09:38+0300

2025-02-05T09:38+0300

экономика

россия

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует состояние конкуренции при закупке препарата для лечения рассеянного склероза с международным непатентованным наименованием (МНН) "Интерферон бета-1а", сообщает ведомство. "ФАС проанализирует состояние конкуренции при закупке препарата для лечения рассеянного склероза с МНН "Интерферон бета-1а", - говорится в сообщении. Как сообщается, ФКУ "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" при Минздраве России заключил с фармацевтической компанией АО "Биокад" контракт на поставку лекарственного препарата "Тебериф". Уточняется, что в России зарегистрирован еще ряд препаратов с МНН "Интерферон бета-1а", в том числе "Ребиф" производства ООО "Мерк" и "Генфаксон" производства ООО "Медицинская исследовательская компания "МИК". Согласно сообщению, ведомство запросило у указанных компаний пояснения о причинах отсутствия заявок на поставку лекарственных препаратов с МНН "Интерферон бета-1а". Контроль ведомства направлен на обеспечение конкуренции и рационального расходования бюджетных средств на указанный препарат. В случае выявления признаков ограничения конкуренции при закупке служба примет меры антимонопольного воздействия, заключили там.

https://1prime.ru/20250204/fas-854660958.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф