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ФАС изучит конкуренцию при закупке препарата от рассеянного склероза - 05.02.2025, ПРАЙМ
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ФАС изучит конкуренцию при закупке препарата от рассеянного склероза
ФАС изучит конкуренцию при закупке препарата от рассеянного склероза - 05.02.2025, ПРАЙМ
ФАС изучит конкуренцию при закупке препарата от рассеянного склероза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует состояние конкуренции при закупке препарата для лечения рассеянного склероза с международным... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T09:38+0300
2025-02-05T09:38+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует состояние конкуренции при закупке препарата для лечения рассеянного склероза с международным непатентованным наименованием (МНН) "Интерферон бета-1а", сообщает ведомство. "ФАС проанализирует состояние конкуренции при закупке препарата для лечения рассеянного склероза с МНН "Интерферон бета-1а", - говорится в сообщении. Как сообщается, ФКУ "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" при Минздраве России заключил с фармацевтической компанией АО "Биокад" контракт на поставку лекарственного препарата "Тебериф". Уточняется, что в России зарегистрирован еще ряд препаратов с МНН "Интерферон бета-1а", в том числе "Ребиф" производства ООО "Мерк" и "Генфаксон" производства ООО "Медицинская исследовательская компания "МИК". Согласно сообщению, ведомство запросило у указанных компаний пояснения о причинах отсутствия заявок на поставку лекарственных препаратов с МНН "Интерферон бета-1а". Контроль ведомства направлен на обеспечение конкуренции и рационального расходования бюджетных средств на указанный препарат. В случае выявления признаков ограничения конкуренции при закупке служба примет меры антимонопольного воздействия, заключили там.
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Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ
09:38 05.02.2025
 
ФАС изучит конкуренцию при закупке препарата от рассеянного склероза

ФАС изучит конкуренцию при закупке препарата для лечения рассеянного склероза

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует состояние конкуренции при закупке препарата для лечения рассеянного склероза с международным непатентованным наименованием (МНН) "Интерферон бета-1а", сообщает ведомство.
"ФАС проанализирует состояние конкуренции при закупке препарата для лечения рассеянного склероза с МНН "Интерферон бета-1а", - говорится в сообщении.
Как сообщается, ФКУ "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" при Минздраве России заключил с фармацевтической компанией АО "Биокад" контракт на поставку лекарственного препарата "Тебериф".
Уточняется, что в России зарегистрирован еще ряд препаратов с МНН "Интерферон бета-1а", в том числе "Ребиф" производства ООО "Мерк" и "Генфаксон" производства ООО "Медицинская исследовательская компания "МИК".
Согласно сообщению, ведомство запросило у указанных компаний пояснения о причинах отсутствия заявок на поставку лекарственных препаратов с МНН "Интерферон бета-1а".
Контроль ведомства направлен на обеспечение конкуренции и рационального расходования бюджетных средств на указанный препарат. В случае выявления признаков ограничения конкуренции при закупке служба примет меры антимонопольного воздействия, заключили там.
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