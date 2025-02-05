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Безос отказался от поддержки климатической организации, опасаясь Трампа
Безос отказался от поддержки климатической организации, опасаясь Трампа - 05.02.2025, ПРАЙМ
Безос отказался от поддержки климатической организации, опасаясь Трампа
Основатель американской компании Amazon миллиардер Джефф Безос перестал финансировать устанавливающую климатические стандарты для компаний организацию. Так он... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:37+0300
2025-02-05T11:37+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Основатель американской компании Amazon миллиардер Джефф Безос перестал финансировать устанавливающую климатические стандарты для компаний организацию. Так он надеется избежать недовольства президента США Дональда Трампа, который счел заявления об изменениях климата несостоятельными, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с решением. Согласно данным FT, фонд Безоса с активами на 10 миллиардов долларов отказался от поддержки организации Science Based Targets, которая определяет цели для достижения компаниями нулевого углеродного следа. "Решение приостановить финансирование SBTi… частично связано с тем, что Безос не хочет раздражать Трампа, который ранее описывал изменения климата как обман", - пишет газета. Кроме того в газете отметили, что Безос наряду с главой Meta* Марком Цукербергом пытаются наладить отношения с администрацией Трампа, чтобы избежать давления со стороны антимонопольных служб, а также в том, что касается регулирования искусственного интеллекта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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сша, дональд трамп, джефф безос, марк цукерберг, amazon
США, Дональд Трамп, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Amazon
Безос отказался от поддержки климатической организации, опасаясь Трампа
FT: Безос остановил финансирование климатических проектов, чтобы не злить Трампа
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ.
Основатель американской компании Amazon миллиардер Джефф Безос перестал финансировать устанавливающую климатические стандарты для компаний организацию. Так он надеется избежать недовольства президента США Дональда Трампа, который счел заявления об изменениях климата несостоятельными, сообщает газета Financial Times
со ссылкой на источники, знакомые с решением.
Согласно данным FT, фонд Безоса с активами на 10 миллиардов долларов отказался от поддержки организации Science Based Targets, которая определяет цели для достижения компаниями нулевого углеродного следа.
"Решение приостановить финансирование SBTi… частично связано с тем, что Безос не хочет раздражать Трампа, который ранее описывал изменения климата как обман", - пишет газета.
Кроме того в газете отметили, что Безос наряду с главой Meta* Марком Цукербергом пытаются наладить отношения с администрацией Трампа, чтобы избежать давления со стороны антимонопольных служб, а также в том, что касается регулирования искусственного интеллекта.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Маск, Цукерберг и Безос примут участие в инаугурации Трампа, сообщили СМИ