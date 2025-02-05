Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы сроки завершения проверки танкерного флота России - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250205/flot-854689053.html
Названы сроки завершения проверки танкерного флота России
Названы сроки завершения проверки танкерного флота России - 05.02.2025, ПРАЙМ
Названы сроки завершения проверки танкерного флота России
Завершить проверку танкерного флота России планируется в апреле текущего года, формально проверка уже началась, сообщил журналистам глава Ространснадзора Виктор | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T12:34+0300
2025-02-05T12:34+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/03/841420349_0:114:2400:1464_1920x0_80_0_0_5040dfe49e218e963d1aa0e383eb4f11.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Завершить проверку танкерного флота России планируется в апреле текущего года, формально проверка уже началась, сообщил журналистам глава Ространснадзора Виктор Басаргин. "Формально уже начали, закончим в апреле текущего года", - ответил он на вопрос о том, когда завершится проверка танкерного флота России. Президент России Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ накануне сообщил, что во исполнение поручения президента министерство организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. В рамках проверки будет проведена оценка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
https://1prime.ru/20250205/mintrans-854679037.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/03/841420349_264:0:2400:1602_1920x0_80_0_0_e45c51e7911160dd476eca9ab3341dd0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
12:34 05.02.2025
 
Названы сроки завершения проверки танкерного флота России

Басаргин: завершить проверку танкерного флота РФ планируется в апреле 2025 года

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiМорские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Завершить проверку танкерного флота России планируется в апреле текущего года, формально проверка уже началась, сообщил журналистам глава Ространснадзора Виктор Басаргин.
"Формально уже начали, закончим в апреле текущего года", - ответил он на вопрос о том, когда завершится проверка танкерного флота России.
Президент России Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России.
Минтранс РФ накануне сообщил, что во исполнение поручения президента министерство организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. В рамках проверки будет проведена оценка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Минтранс начнет проверку российского танкерного флота
09:07
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала