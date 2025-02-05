https://1prime.ru/20250205/flot-854689053.html

Названы сроки завершения проверки танкерного флота России

Названы сроки завершения проверки танкерного флота России - 05.02.2025, ПРАЙМ

Названы сроки завершения проверки танкерного флота России

Завершить проверку танкерного флота России планируется в апреле текущего года, формально проверка уже началась, сообщил журналистам глава Ространснадзора Виктор | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T12:34+0300

2025-02-05T12:34+0300

2025-02-05T12:34+0300

россия

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Завершить проверку танкерного флота России планируется в апреле текущего года, формально проверка уже началась, сообщил журналистам глава Ространснадзора Виктор Басаргин. "Формально уже начали, закончим в апреле текущего года", - ответил он на вопрос о том, когда завершится проверка танкерного флота России. Президент России Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ накануне сообщил, что во исполнение поручения президента министерство организует проверку в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. В рамках проверки будет проведена оценка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.

https://1prime.ru/20250205/mintrans-854679037.html

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