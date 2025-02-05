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ФНС назвала доли самозанятых по возрастным категориям

ФНС назвала доли самозанятых по возрастным категориям - 05.02.2025, ПРАЙМ

ФНС назвала доли самозанятых по возрастным категориям

Россияне возрастом до 35 лет составляют более половины самозанятых (53%), граждане среднего возраста - около 40%, а старше 55 лет - 6,3%, рассказал начальник... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T16:28+0300

2025-02-05T16:28+0300

2025-02-05T16:28+0300

экономика

общество

фнс россии

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россияне возрастом до 35 лет составляют более половины самозанятых (53%), граждане среднего возраста - около 40%, а старше 55 лет - 6,3%, рассказал начальник управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) Владимир Мальцев. "У нас 23% - это самозанятые возрастом до 26 лет, то есть молодежь. От 26 до 35 (лет) - 30%, от 36 до 45 - 27%, 46-55 - 12,8%, 13% почти, и старше 55 - всего 6,3%. Это по возрастной категоризации. Если сравнивать в целом по России, то понятно, что у нас больше преобладают самозанятые моложе... То есть у нас меньше людей пожилого возраста, группы 55 плюс", - сказал Мальцев на совещании Совета Федерации по обсуждению вопросов пенсионного обеспечения самозанятых. Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек, сообщала ФНС в декабре 2024 года. Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России в порядке эксперимента на срок до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности. Налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до 2028 года, как и планировалось, заявлял в прошлом году министр финансов РФ Антон Силуанов.

https://1prime.ru/20241228/fns-853943349.html

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общество , фнс россии