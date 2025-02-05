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ФТС предотвратила в 3,5 раза больше незаконного ввоза-вывоза драгметаллов

ФТС предотвратила в 3,5 раза больше незаконного ввоза-вывоза драгметаллов - 05.02.2025, ПРАЙМ

ФТС предотвратила в 3,5 раза больше незаконного ввоза-вывоза драгметаллов

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за прошлый год предотвратила незаконное перемещение физлицами через границу драгметаллов и ювелирных изделий из них... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T13:33+0300

2025-02-05T13:33+0300

2025-02-05T13:33+0300

экономика

фтс россии

бизнес

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за прошлый год предотвратила незаконное перемещение физлицами через границу драгметаллов и ювелирных изделий из них на 4,3 миллиарда рублей, что примерно в три с половиной раза больше, чем годом ранее, сообщает ведомство. "ФТС России в 2024 году предотвратила незаконное перемещение физлицами драгметаллов и ювелирных изделий на 4,3 миллиарда рублей. Это почти в 3,5 раза больше, чем в 2023 году, когда таких товаров выявили на 1,2 миллиарда рублей. Всего выявлено 584 нарушения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. "В основном это было золото и серебро, а также изделия из драгметаллов – брендовые часы, кольца, серьги, кулоны и браслеты известных ювелирных домов", - добавили в ФТС. Ведомство пояснило, что преимущественно драгоценности перемещались пассажирами московского и санкт-петербургского авиаузлов, чаще всего их незаконно ввозили из ОАЭ, Турции и Китая, вывозили – в тот же Китай, а также на Украину. "Возбуждено 78 уголовных дел, из них по фактам контрабанды – 67 дел, по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей – 11 дел. По линии административного производства - 506 дел", - заключили в ФТС.

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фтс россии, бизнес