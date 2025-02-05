https://1prime.ru/20250205/fts-854699336.html

ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"

ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс" - 05.02.2025, ПРАЙМ

ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"

Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T17:40+0300

2025-02-05T17:40+0300

2025-02-05T17:40+0300

фтс россии

грузия

россия

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "С 17.10 5 февраля 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.

https://1prime.ru/20250205/fts-854690907.html

грузия

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фтс россии, грузия, россия