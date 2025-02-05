Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс" - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250205/fts-854699336.html
ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"
ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс" - 05.02.2025, ПРАЙМ
ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"
Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T17:40+0300
2025-02-05T17:40+0300
фтс россии
грузия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "С 17.10 5 февраля 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
https://1prime.ru/20250205/fts-854690907.html
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_1c2298417b55a1bf6ff024ad146911f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фтс россии, грузия, россия
ФТС России, ГРУЗИЯ, РОССИЯ
17:40 05.02.2025
 
ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"

ФТС: движение через "Верхний Ларс" приостановили для большегрузов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"С 17.10 5 февраля 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
ФТС предотвратила в 3,5 раза больше незаконного ввоза-вывоза драгметаллов
13:33
 
ФТС РоссииГРУЗИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала