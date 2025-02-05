https://1prime.ru/20250205/fts-854699336.html
ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"
ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс" - 05.02.2025, ПРАЙМ
ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"
Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T17:40+0300
2025-02-05T17:40+0300
2025-02-05T17:40+0300
фтс россии
грузия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "С 17.10 5 февраля 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
https://1prime.ru/20250205/fts-854690907.html
грузия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_1c2298417b55a1bf6ff024ad146911f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фтс россии, грузия, россия
ФТС России, ГРУЗИЯ, РОССИЯ
ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"
ФТС: движение через "Верхний Ларс" приостановили для большегрузов
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии временно приостановлено из-за погодных условий, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"С 17.10 5 февраля 2025 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Ведомство рекомендует учитывать перевозчикам эту информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
ФТС предотвратила в 3,5 раза больше незаконного ввоза-вывоза драгметаллов