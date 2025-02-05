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В Европе выросли цены на газ

В Европе выросли цены на газ - 05.02.2025, ПРАЙМ

В Европе выросли цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли на 3% – до 575 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 05.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли на 3% – до 575 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 560 долларов (+0,6%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 556,2 доллара, ценовой максимум – 580,7 доллара (+4,4%). Последние фьючерсы торговались по 575,2 доллара (+3,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 556,5 доллара за тысячу кубометров. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов.

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европа, газ, цены