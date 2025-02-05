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На Украине подсчитали, сколько стране необходимо купить газа до конца года - 05.02.2025, ПРАЙМ
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На Украине подсчитали, сколько стране необходимо купить газа до конца года
На Украине подсчитали, сколько стране необходимо купить газа до конца года - 05.02.2025, ПРАЙМ
На Украине подсчитали, сколько стране необходимо купить газа до конца года
Украине придется импортировать минимум один миллиард кубометров газа до конца года, заявил министр энергетики Герман Галущенко. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T20:35+0300
2025-02-05T20:35+0300
экономика
украина
газ
импорт
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Украине придется импортировать минимум один миллиард кубометров газа до конца года, заявил министр энергетики Герман Галущенко. Украинская версия издания Forbes 31 января сообщила, что компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, для прохождения отопительного сезона объем импорта, возможно, придется нарастить в 10 раз. В августе 2024 года тогдашний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует импортировать газ в этом отопительном сезоне, так как достаточно заполнила хранилища и нарастила собственную добычу топлива. "Безусловно, импорт газа нам нужен. А относительно объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем с этого сезона, учитывая, в том числе, и последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Увидим, но, думаю, точно не менее 1 миллиарда кубометров нужно будет импортировать до конца года", - приводит слова Галущенко украинское издание "Страна.ua".
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украина, газ, импорт
Экономика, УКРАИНА, Газ, импорт
20:35 05.02.2025
 
На Украине подсчитали, сколько стране необходимо купить газа до конца года

минэнерго: Украине нужно импортировать минимум 1 млрд куб. м газа до конца года

Газ для Украины во II квартале подорожает до $426 против прогнозных $418 - "Нафтогаз"
Газ для Украины во II квартале подорожает до $426 против прогнозных $418 - Нафтогаз
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Украине придется импортировать минимум один миллиард кубометров газа до конца года, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Украинская версия издания Forbes 31 января сообщила, что компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, для прохождения отопительного сезона объем импорта, возможно, придется нарастить в 10 раз. В августе 2024 года тогдашний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует импортировать газ в этом отопительном сезоне, так как достаточно заполнила хранилища и нарастила собственную добычу топлива.
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"Безусловно, импорт газа нам нужен. А относительно объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем с этого сезона, учитывая, в том числе, и последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Увидим, но, думаю, точно не менее 1 миллиарда кубометров нужно будет импортировать до конца года", - приводит слова Галущенко украинское издание "Страна.ua".
 
ЭкономикаУКРАИНАГазимпорт
 
 
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