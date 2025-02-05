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На Украине подсчитали, сколько стране необходимо купить газа до конца года

На Украине подсчитали, сколько стране необходимо купить газа до конца года - 05.02.2025, ПРАЙМ

На Украине подсчитали, сколько стране необходимо купить газа до конца года

Украине придется импортировать минимум один миллиард кубометров газа до конца года, заявил министр энергетики Герман Галущенко. | 05.02.2025, ПРАЙМ

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импорт

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Украине придется импортировать минимум один миллиард кубометров газа до конца года, заявил министр энергетики Герман Галущенко. Украинская версия издания Forbes 31 января сообщила, что компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, для прохождения отопительного сезона объем импорта, возможно, придется нарастить в 10 раз. В августе 2024 года тогдашний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует импортировать газ в этом отопительном сезоне, так как достаточно заполнила хранилища и нарастила собственную добычу топлива. "Безусловно, импорт газа нам нужен. А относительно объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем с этого сезона, учитывая, в том числе, и последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Увидим, но, думаю, точно не менее 1 миллиарда кубометров нужно будет импортировать до конца года", - приводит слова Галущенко украинское издание "Страна.ua".

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украина, газ, импорт