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TotalEnergies: летом на рынок газа может вернуться ситуация 2022 года - 05.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250205/gaz-854706181.html
TotalEnergies: летом на рынок газа может вернуться ситуация 2022 года
TotalEnergies: летом на рынок газа может вернуться ситуация 2022 года - 05.02.2025, ПРАЙМ
TotalEnergies: летом на рынок газа может вернуться ситуация 2022 года
Летом текущего года существует риск повторения ситуации 2022 года, когда Европа конкурировала за поставки сжиженного природного газа (СПГ) с Азией, заявил глава | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T21:45+0300
2025-02-05T21:45+0300
экономика
totalenergies
прогноз
мировой рынок газа
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Летом текущего года существует риск повторения ситуации 2022 года, когда Европа конкурировала за поставки сжиженного природного газа (СПГ) с Азией, заявил глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе конференции для инвесторов. Отвечая на вопрос, повторится ли этим летом в ЕС ситуация 2022 года, он сказал: "Сейчас у нас более развитая инфраструктура (для хранения газа - ред.). Так что я думаю, что ситуация будет проще, но если мы будем торопиться и брать СПГ из Азии и платить за него больше, это может привести к инфляции. Так что я думаю, сегодня есть такой риск". Пуянне подчеркнул, что дефицит СПГ-мощностей в 2022 году был выше, чем сейчас. Однако рынку все еще не хватает объемов. Кроме того, финансовый директор TotalEnergies Жан-Пьер Сбрер отметил, что напряженность на газовом рынке в Европе в этом году приведет к усилению конкуренции между Европой и Азией за привлечение дополнительных газовозов с СПГ и к высоким возможностям арбитража за свободные суда между США, Европой и Азией. По мнению руководителя направления "Газ, возобновляемые источники энергии и энергетика" компании Стефана Мишеля, волатильность цен на газ в Азии и Европе будет высокой из-за низких запасов в ЕС. В связи с чем TotalEnergies сможет перенаправлять грузы из США на те рынки, где будут более привлекательные цены. В октябре Пуянне заявлял, что преждевременно ожидать профицита СПГ-мощностей на мировом рынке до 2027 года. Он также добавил, что, наблюдая за деятельностью конкурентов, TotalEnergies сейчас отмечает задержки в производстве СПГ, а не его ускоренное развитие. Французская TotalEnergies (бывшая Total) - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает более 100 тысяч человек примерно в 120 странах.
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totalenergies, прогноз, мировой рынок газа
Экономика, TotalEnergies, прогноз, мировой рынок газа
21:45 05.02.2025
 
TotalEnergies: летом на рынок газа может вернуться ситуация 2022 года

Глава TotalEnergies: летом на рынке газа может повториться ситуация 2022 года

CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERERТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERER
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Летом текущего года существует риск повторения ситуации 2022 года, когда Европа конкурировала за поставки сжиженного природного газа (СПГ) с Азией, заявил глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе конференции для инвесторов.
Отвечая на вопрос, повторится ли этим летом в ЕС ситуация 2022 года, он сказал: "Сейчас у нас более развитая инфраструктура (для хранения газа - ред.). Так что я думаю, что ситуация будет проще, но если мы будем торопиться и брать СПГ из Азии и платить за него больше, это может привести к инфляции. Так что я думаю, сегодня есть такой риск".
Пуянне подчеркнул, что дефицит СПГ-мощностей в 2022 году был выше, чем сейчас. Однако рынку все еще не хватает объемов.
Кроме того, финансовый директор TotalEnergies Жан-Пьер Сбрер отметил, что напряженность на газовом рынке в Европе в этом году приведет к усилению конкуренции между Европой и Азией за привлечение дополнительных газовозов с СПГ и к высоким возможностям арбитража за свободные суда между США, Европой и Азией.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
В Европе выросли цены на газ
20:30
По мнению руководителя направления "Газ, возобновляемые источники энергии и энергетика" компании Стефана Мишеля, волатильность цен на газ в Азии и Европе будет высокой из-за низких запасов в ЕС. В связи с чем TotalEnergies сможет перенаправлять грузы из США на те рынки, где будут более привлекательные цены.
В октябре Пуянне заявлял, что преждевременно ожидать профицита СПГ-мощностей на мировом рынке до 2027 года. Он также добавил, что, наблюдая за деятельностью конкурентов, TotalEnergies сейчас отмечает задержки в производстве СПГ, а не его ускоренное развитие.
Французская TotalEnergies (бывшая Total) - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает более 100 тысяч человек примерно в 120 странах.
 
ЭкономикаTotalEnergiesпрогнозмировой рынок газа
 
 
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