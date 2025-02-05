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TotalEnergies: летом на рынок газа может вернуться ситуация 2022 года

TotalEnergies: летом на рынок газа может вернуться ситуация 2022 года - 05.02.2025, ПРАЙМ

TotalEnergies: летом на рынок газа может вернуться ситуация 2022 года

Летом текущего года существует риск повторения ситуации 2022 года, когда Европа конкурировала за поставки сжиженного природного газа (СПГ) с Азией, заявил глава | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T21:45+0300

2025-02-05T21:45+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Летом текущего года существует риск повторения ситуации 2022 года, когда Европа конкурировала за поставки сжиженного природного газа (СПГ) с Азией, заявил глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе конференции для инвесторов. Отвечая на вопрос, повторится ли этим летом в ЕС ситуация 2022 года, он сказал: "Сейчас у нас более развитая инфраструктура (для хранения газа - ред.). Так что я думаю, что ситуация будет проще, но если мы будем торопиться и брать СПГ из Азии и платить за него больше, это может привести к инфляции. Так что я думаю, сегодня есть такой риск". Пуянне подчеркнул, что дефицит СПГ-мощностей в 2022 году был выше, чем сейчас. Однако рынку все еще не хватает объемов. Кроме того, финансовый директор TotalEnergies Жан-Пьер Сбрер отметил, что напряженность на газовом рынке в Европе в этом году приведет к усилению конкуренции между Европой и Азией за привлечение дополнительных газовозов с СПГ и к высоким возможностям арбитража за свободные суда между США, Европой и Азией. По мнению руководителя направления "Газ, возобновляемые источники энергии и энергетика" компании Стефана Мишеля, волатильность цен на газ в Азии и Европе будет высокой из-за низких запасов в ЕС. В связи с чем TotalEnergies сможет перенаправлять грузы из США на те рынки, где будут более привлекательные цены. В октябре Пуянне заявлял, что преждевременно ожидать профицита СПГ-мощностей на мировом рынке до 2027 года. Он также добавил, что, наблюдая за деятельностью конкурентов, TotalEnergies сейчас отмечает задержки в производстве СПГ, а не его ускоренное развитие. Французская TotalEnergies (бывшая Total) - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает более 100 тысяч человек примерно в 120 странах.

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totalenergies, прогноз, мировой рынок газа