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Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома"
Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" - 05.02.2025, ПРАЙМ
Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома"
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" на годовом собрании акционеров | 05.02.2025, ПРАЙМ
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рф
антон алиханов
сергей цивилев
газпром
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" на годовом собрании акционеров в июне, следует из сообщения компании. Совет директоров "Газпрома" утвердил список кандидатур для голосования на собрании акционеров – оно пройдет 26 июня – по выборам в совет директоров компании, сообщается в материалах "Газпрома". Среди кандидатур – министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности РФ Антон Алиханов. В списке не значатся экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, которые входят в действующий совет директоров.
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рф, антон алиханов, сергей цивилев, газпром
РФ, Антон Алиханов, Сергей Цивилев, Газпром
10:49 05.02.2025
 
Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома"

Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" в июне

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" на годовом собрании акционеров в июне, следует из сообщения компании.
Совет директоров "Газпрома" утвердил список кандидатур для голосования на собрании акционеров – оно пройдет 26 июня – по выборам в совет директоров компании, сообщается в материалах "Газпрома". Среди кандидатур – министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности РФ Антон Алиханов. В списке не значатся экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, которые входят в действующий совет директоров.
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РФАнтон АлихановСергей ЦивилевГазпром
 
 
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