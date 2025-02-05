https://1prime.ru/20250205/gazprom-854684813.html
Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома"
Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" - 05.02.2025, ПРАЙМ
Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома"
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" на годовом собрании акционеров | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:49+0300
2025-02-05T10:49+0300
2025-02-05T10:49+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" на годовом собрании акционеров в июне, следует из сообщения компании. Совет директоров "Газпрома" утвердил список кандидатур для голосования на собрании акционеров – оно пройдет 26 июня – по выборам в совет директоров компании, сообщается в материалах "Газпрома". Среди кандидатур – министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности РФ Антон Алиханов. В списке не значатся экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, которые входят в действующий совет директоров.
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рф, антон алиханов, сергей цивилев, газпром
РФ, Антон Алиханов, Сергей Цивилев, Газпром
Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома"
Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" в июне
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" на годовом собрании акционеров в июне, следует из сообщения компании.
Совет директоров "Газпрома" утвердил список кандидатур для голосования на собрании акционеров – оно пройдет 26 июня – по выборам в совет директоров компании, сообщается в материалах "Газпрома". Среди кандидатур – министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности РФ Антон Алиханов. В списке не значатся экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, которые входят в действующий совет директоров.
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