https://1prime.ru/20250205/gazprom-854684813.html

Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома"

Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" - 05.02.2025, ПРАЙМ

Цивилев и Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома"

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" на годовом собрании акционеров | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T10:49+0300

2025-02-05T10:49+0300

2025-02-05T10:49+0300

рф

антон алиханов

сергей цивилев

газпром

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов могут войти в совет директоров "Газпрома" на годовом собрании акционеров в июне, следует из сообщения компании. Совет директоров "Газпрома" утвердил список кандидатур для голосования на собрании акционеров – оно пройдет 26 июня – по выборам в совет директоров компании, сообщается в материалах "Газпрома". Среди кандидатур – министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности РФ Антон Алиханов. В списке не значатся экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, которые входят в действующий совет директоров.

https://1prime.ru/20250204/sud-854657984.html

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рф, антон алиханов, сергей цивилев, газпром