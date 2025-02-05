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Россия и Белоруссия по линии совбезов обсудили обстановку у границ стран

Россия и Белоруссия по линии совбезов обсудили обстановку у границ стран - 05.02.2025, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия по линии совбезов обсудили обстановку у границ стран

Россия и Белоруссия по линии своих советов безопасности провели переговоры, в ходе которых затронули темы региональной безопасности и развития сотрудничества в... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T15:20+0300

2025-02-05T15:20+0300

2025-02-05T15:20+0300

политика

россия

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переговоры

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия по линии своих советов безопасности провели переговоры, в ходе которых затронули темы региональной безопасности и развития сотрудничества в рамках Союзного государства, ОДКБ и СНГ, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.Согласно сообщению СБ РФ, встреча состоялась 5 февраля, в переговорах участвовали заместители секретаря Совета безопасности Российской Федерации Олег Храмов и Алексей Шевцов и заместителем государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский."В ходе переговоров стороны обсудили вопросы региональной безопасности, обстановку у границ России и Беларуси, дальнейшие практические шаги по развитию сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ", - говорится в сообщении. Сообщается также, что был рассмотрен ход выполнения Плана реализации основных направлений российско-белорусского сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности на 2024-2026 годы и другие аспекты обеспечения международной информационной безопасности.

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россия, белоруссия, снг, переговоры