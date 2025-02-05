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В Гренландии слова Трампа о присоединении острова сочли угрозой

В Гренландии слова Трампа о присоединении острова сочли угрозой - 05.02.2025, ПРАЙМ

В Гренландии слова Трампа о присоединении острова сочли угрозой

Заявление президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США нужно рассматривать как угрозу политической безопасности, сообщает газета Washington... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T09:59+0300

2025-02-05T09:59+0300

2025-02-05T10:08+0300

политика

гренландия

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США нужно рассматривать как угрозу политической безопасности, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление председателя Демократической партии острова Фредерика Нильсена. Ранее власти Гренландии приняли закон, который запрещает политическим партиям страны получать иностранные взносы, пишет газета. Сделано это было на фоне заявления Трампа о возможном приобретении Гренландии Штатами. По информации газеты, Нильсен заявил, что слова Трампа нужно рассматривать не иначе, как угрозу."До принятия закона Нильсен заявил, что Трамп высказался (о присоединении Гренландии - ред.) таким образом, что его слова можно интерпретировать только как угрозу политической безопасности", - приводит Washington Post слова депутата о ситуации. Кроме того, Нильсен призвал власти к защите государства, дополнила газета.Ранее датская телерадиокомпания DR сообщала, что власти Гренландии приняли законопроект, запрещающий политическим партиям получать анонимные и иностранные взносы, в целях защиты от иностранного вмешательства в выборы и сохранения политической целостности острова на фоне притязаний на него президента США Дональда Трампа. Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://1prime.ru/20250204/grenlandiya-854670036.html

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гренландия, сша, дания, дональд трамп