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Иена укрепляется к доллару
Иена укрепляется к доллару - 05.02.2025, ПРАЙМ
Иена укрепляется к доллару
Курс доллара снижается к иене в среду утром после выхода индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг в Японии, свидетельствуют данные... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T08:34+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к иене в среду утром после выхода индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск курс доллара к иене снижается до 153,53 иены с уровня прошлого закрытия в 154,34 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0374 доллара с 1,0379 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на символические 0,01%, до 107,99 пункта. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Японии в январе поднялся до 51,1 пункта с 50,5 пункта в декабре. При этом рынки продолжают оценивать возможные решения центробанка Японии, который по итогам своего недавнего заседания в январе повысил учетную ставку до 0,5% с 0,25%. "Мое основное представление заключается в том, что еще многое необходимо сделать. Существует мало логических объяснений для того, чтобы полагать, что повышение учетной ставки остановится в ближайшее время", - приводит агентство Блумберг мнение бывшего исполнительного директора центробанка Хидео Хаякавы (Hideo Hayakawa).
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япония, сша, рынки, доллар сша / японская иена - курс в реальном времени
ЯПОНИЯ, США, Рынки, Доллар США / Японская иена - курс в реальном времени
Иена укрепляется к доллару
Иена укрепляется к доллару после выхода индекса деловой активности в Японии
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к иене в среду утром после выхода индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 мск курс доллара к иене снижается до 153,53 иены с уровня прошлого закрытия в 154,34 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0374 доллара с 1,0379 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на символические 0,01%, до 107,99 пункта.
Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Японии в январе поднялся до 51,1 пункта с 50,5 пункта в декабре.
При этом рынки продолжают оценивать возможные решения центробанка Японии, который по итогам своего недавнего заседания в январе повысил учетную ставку до 0,5% с 0,25%.
"Мое основное представление заключается в том, что еще многое необходимо сделать. Существует мало логических объяснений для того, чтобы полагать, что повышение учетной ставки остановится в ближайшее время", - приводит агентство Блумберг мнение бывшего исполнительного директора центробанка Хидео Хаякавы (Hideo Hayakawa).
Иена слабеет к доллару в ожидании макростатистики