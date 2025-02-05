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ИИ частично решит проблемы кадрового голода в логистической отрасли

ИИ частично решит проблемы кадрового голода в логистической отрасли - 05.02.2025, ПРАЙМ

ИИ частично решит проблемы кадрового голода в логистической отрасли

Искусственный интеллект частично решит проблемы кадрового голода в логистической отрасли и сможет снизить нагрузку на специалистов, такое мнение выразили РИА... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T02:46+0300

2025-02-05T02:46+0300

2025-02-05T02:46+0300

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экономика

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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Искусственный интеллект частично решит проблемы кадрового голода в логистической отрасли и сможет снизить нагрузку на специалистов, такое мнение выразили РИА Новости в логистических компаниях. "Внедрение ИИ в работу логистических компаний частично решит проблему нехватки кадров. ИИ сможет выполнять задачи некоторых специалистов, например консультировать по подбору ТН ВЭД на импортируемые в Россию товары. Или общаться с клиентом, консультировать по поводу планируемой доставки грузов. Внедрение новых технологий, в том числе ИИ, позволяет логистической отрасли развиваться, не стоять на месте, решать множество проблем", - рассказали в Asia Import Group. HR-директор 3PL-оператора NC Logistic Ирина Пак также отметила, что современные технологии, искусственный интеллект снижают негативный эффект кадрового голода. IT-инструменты помогли автоматизировать учет товара, поступающего на склад, и упростить обмен информацией между логистическим оператором и клиентом. Директор HR-департамента ГК "ЕТЕ" Наталия Андреева добавила, что технология искусственного интеллекта на сегодня уже внедрена во многие сервисы. Однако эффективность ИИ при поиске кандидатов пока оценить сложно. "Например, если вписать в поисковую строку "специалист отдела закупок в логистику", нейросетевые модели могут предлагать варианты закупщиков всего что угодно. В итоге рекрутер сидит и жмет кнопку: "Не подходит". К тому же не стоит забывать, что для внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы нужны отдельные кадры. Поэтому ответ: да, может и помочь, и сократить расходы, но, возможно, не сегодня", - пояснила Андреева. По мнению руководителя отдела массового подбора персонала СДЭК Виталины Бачериковой, с помощью ИИ можно оптимизировать процесс работы. Например, курьеру не надо звонить клиенту перед посещением, это делается автоматически. "С помощью привлечения ИИ, машинного обучения и роботов можно оптимизировать маршруты доставки, спрогнозировать спрос на основе анализа исторических данных, автоматизировать складские операции. Чат-боты и системы поддержки улучшают процесс обслуживания клиентов. Благодаря прогнозированию дефицита специалистов можно также оптимизировать процесс найма сотрудников, провести анализ потребностей в кадрах", - добавил коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев. В компании ПЭК рассказали РИА Новости, что уже роботизировали часть операций на крупнейших складах по всей России. Благодаря автоматизации по итогам 2024 года компания повысила производительность труда, на 3-5% сократила количество сотрудников на этапах подбора, обработки и отгрузки товаров. К концу 2025 года компания планирует решать с помощью интеллектуальных ботов не менее 50% клиентских вопросов, используя в том числе возможности, предоставляемые современными большими языковыми моделями. КАДРОВЫЙ ГОЛОД В ЛОГИСТИКЕ В логистической отрасли сейчас остро не хватает складского персонала и водителей. В 2024 году потребность в работниках склада выросла на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а спрос на водителей категории Е, В, С – на 32,3%, рассказал РИА Новости замгендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев. О нехватке водителей и кладовщиков сообщили и в СДЭК. По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и ассоциации "АвтоГрузЭкс", количество вакансий водителей, в том числе грузового транспорта, в период с января по ноябрь 2024 года выросло почти в полтора раза (+48%) год к году, до 609 тысяч - это самая востребованная позиция в отрасли. Число вакансий курьеров увеличилось на 39%, до 189 тысяч. В "Скиф-Карго" отметили, что в логистике на сегодня востребованы и такие профессии, как специалисты по управлению цепями поставок, аналитики данных, логисты и операционные менеджеры, специалисты по автоматизации и ИТ. "Для логистических компаний, особенно активно растущих, всегда актуальны коммерсанты (отдел продаж и клиентский сервис), логисты (расчетчики, операционисты, закупщики), таможенные специалисты (декларанты) ну и, конечно же, финансовый блок (бухгалтера, финансисты, экономисты, ВЭДовцы). Транспортные компании, скорее всего, добавят к этому списку водителей. Из необычного - все больше компаний задумываются о штатном психологе. Отрасль логистики - крайне стрессовая сфера, поэтому профильный специалист будет не лишним", - заключили в "ЕТЕ".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, деловые линии, сдэк