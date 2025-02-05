https://1prime.ru/20250205/indeks-854679393.html

В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг

В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг - 05.02.2025, ПРАЙМ

В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в январе вырос до 54,6 пункта с 51,2 пункта в декабре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T09:12+0300

2025-02-05T09:12+0300

2025-02-05T09:12+0300

экономика

россия

s&p

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в январе вырос до 54,6 пункта с 51,2 пункта в декабре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс PMI для сферы услуг S&P Global Russia с учетом сезонных колебаний... составил 54,6 в первом месяце 2025 года, значительно повысившись по сравнению с 51,2 в декабре", - говорится в сообщении. "Последние данные свидетельствуют о значительном росте объемов производства, который стал самым быстрым за год и максимальное за всю историю серии", - добавляется там. А повышение деловой активности в сфере услуг было обусловлено устойчивым ростом новых заказов и более благоприятными условиям спроса, делают вывод в агентстве. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

https://1prime.ru/20250204/mosbirzha-854673728.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, s&p