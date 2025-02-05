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В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг - 05.02.2025, ПРАЙМ
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в январе вырос до 54,6 пункта с 51,2 пункта в декабре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T09:12+0300
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экономика
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в январе вырос до 54,6 пункта с 51,2 пункта в декабре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс PMI для сферы услуг S&P Global Russia с учетом сезонных колебаний... составил 54,6 в первом месяце 2025 года, значительно повысившись по сравнению с 51,2 в декабре", - говорится в сообщении. "Последние данные свидетельствуют о значительном росте объемов производства, который стал самым быстрым за год и максимальное за всю историю серии", - добавляется там. А повышение деловой активности в сфере услуг было обусловлено устойчивым ростом новых заказов и более благоприятными условиям спроса, делают вывод в агентстве. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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россия, s&p
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
S&P: индекс деловой активности в сфере услуг России вырос до 54,6 пункта
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в январе вырос до 54,6 пункта с 51,2 пункта в декабре, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Индекс PMI для сферы услуг S&P Global Russia с учетом сезонных колебаний... составил 54,6 в первом месяце 2025 года, значительно повысившись по сравнению с 51,2 в декабре", - говорится в сообщении.
"Последние данные свидетельствуют о значительном росте объемов производства, который стал самым быстрым за год и максимальное за всю историю серии", - добавляется там.
А повышение деловой активности в сфере услуг было обусловлено устойчивым ростом новых заказов и более благоприятными условиям спроса, делают вывод в агентстве.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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