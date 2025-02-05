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В Госдуме отметили замедление инфляционных процессов в экономике России - 05.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме отметили замедление инфляционных процессов в экономике России
В Госдуме отметили замедление инфляционных процессов в экономике России - 05.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме отметили замедление инфляционных процессов в экономике России
Ситуация с инфляцией в РФ меняется, инфляционные процессы за последние недели замедлились, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы России по финансовому рынку | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T17:13+0300
2025-02-05T17:13+0300
экономика
россия
госдума
анатолий аксаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Ситуация с инфляцией в РФ меняется, инфляционные процессы за последние недели замедлились, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я с понимаем отношусь к действиям Центрального банка. Он действует так не потому, что ему хочется повышать ключевую ставку – держит ее на высоком уровне. Инфляция высокая, чтобы с ней бороться, он вынужден повышать ставку. При этом в последние недели ситуация меняется, инфляционные процессы замедлились", - сказал Аксаков. Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
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россия, госдума, анатолий аксаков
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Анатолий Аксаков
17:13 05.02.2025
 
В Госдуме отметили замедление инфляционных процессов в экономике России

Аксаков: инфляционные процессы в экономике РФ за последние недели замедлились

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Ситуация с инфляцией в РФ меняется, инфляционные процессы за последние недели замедлились, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я с понимаем отношусь к действиям Центрального банка. Он действует так не потому, что ему хочется повышать ключевую ставку – держит ее на высоком уровне. Инфляция высокая, чтобы с ней бороться, он вынужден повышать ставку. При этом в последние недели ситуация меняется, инфляционные процессы замедлились", - сказал Аксаков.
Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
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ЭкономикаРОССИЯГосдумаАнатолий Аксаков
 
 
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