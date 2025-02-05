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В Госдуме отметили замедление инфляционных процессов в экономике России

В Госдуме отметили замедление инфляционных процессов в экономике России - 05.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме отметили замедление инфляционных процессов в экономике России

Ситуация с инфляцией в РФ меняется, инфляционные процессы за последние недели замедлились, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы России по финансовому рынку | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T17:13+0300

2025-02-05T17:13+0300

2025-02-05T17:13+0300

экономика

россия

госдума

анатолий аксаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Ситуация с инфляцией в РФ меняется, инфляционные процессы за последние недели замедлились, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я с понимаем отношусь к действиям Центрального банка. Он действует так не потому, что ему хочется повышать ключевую ставку – держит ее на высоком уровне. Инфляция высокая, чтобы с ней бороться, он вынужден повышать ставку. При этом в последние недели ситуация меняется, инфляционные процессы замедлились", - сказал Аксаков. Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.

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россия, госдума, анатолий аксаков