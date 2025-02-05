https://1prime.ru/20250205/inflyatsiya-854703124.html
Минэкономразвития выдало актуальные данные по инфляции
Минэкономразвития выдало актуальные данные по инфляции - 05.02.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития выдало актуальные данные по инфляции
Инфляция в России на 3 февраля составила 9,92% в годовом выражении после 9,95% на 27 января, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T19:11+0300
2025-02-05T19:11+0300
2025-02-05T19:22+0300
экономика
инфляция
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России на 3 февраля составила 9,92% в годовом выражении после 9,95% на 27 января, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 28 января по 3 февраля цены в среднем выросли на 0,27% после роста на 0,36% неделей ранее. При этом на плодоовощную продукцию рост цен составил 0,8% после 0,5% на минувшей отчетной неделе. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,23%. "В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 28 января по 3 февраля цены не изменились. Ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы. На отечественные легковые автомобили цены не изменились, на новые импортные легковые автомобили снижение цен продолжилось: минус 0,04%", - указано в документе. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), цены на них за неделю с 28 января по 3 февраля выросли на 0,19%.
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инфляция
Минэкономразвития выдало актуальные данные по инфляции
МЭР: инфляция в РФ на 3 февраля составила 9,92% в годовом выражении
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России на 3 февраля составила 9,92% в годовом выражении после 9,95% на 27 января, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 28 января по 3 февраля цены в среднем выросли на 0,27% после роста на 0,36% неделей ранее. При этом на плодоовощную продукцию рост цен составил 0,8% после 0,5% на минувшей отчетной неделе. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,23%.
"В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 28 января по 3 февраля цены не изменились. Ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы. На отечественные легковые автомобили цены не изменились, на новые импортные легковые автомобили снижение цен продолжилось: минус 0,04%", - указано в документе.
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Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), цены на них за неделю с 28 января по 3 февраля выросли на 0,19%.