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Китай обвинил США в нарушении правил ВТО

Китай обвинил США в нарушении правил ВТО - 05.02.2025, ПРАЙМ

Китай обвинил США в нарушении правил ВТО

Введение США пошлин в размере 10% на китайские товары препятствует двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушает стабильность глобальных цепочек... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T07:17+0300

2025-02-05T07:17+0300

2025-02-05T08:07+0300

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ЖЕНЕВА, 5 фев – ПРАЙМ. Введение США пошлин в размере 10% на китайские товары препятствует двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушает стабильность глобальных цепочек поставок и производства, заявили РИА Новости в постпредстве Китая при Всемирной торговой организации (ВТО). "Дополнительные тарифы, введенные Соединенными Штатами с 1 февраля, серьезно нарушают правила ВТО и, как правило, являются односторонними и протекционистскими, закрывают глаза на основанную на правилах многостороннюю торговую систему и подрывают ее. Эти меры препятствуют двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушают стабильность глобальных поставок и производственных цепочек", - сказали в постпредстве. В феврале президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ответ на решение США министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск в ВТО.

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мировая экономика, сша, китай, канада, дональд трамп, вто