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Китай обвинил США в нарушении правил ВТО - 05.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай обвинил США в нарушении правил ВТО
Китай обвинил США в нарушении правил ВТО - 05.02.2025, ПРАЙМ
Китай обвинил США в нарушении правил ВТО
Введение США пошлин в размере 10% на китайские товары препятствует двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушает стабильность глобальных цепочек... | 05.02.2025, ПРАЙМ
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экономика
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ЖЕНЕВА, 5 фев – ПРАЙМ. Введение США пошлин в размере 10% на китайские товары препятствует двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушает стабильность глобальных цепочек поставок и производства, заявили РИА Новости в постпредстве Китая при Всемирной торговой организации (ВТО). "Дополнительные тарифы, введенные Соединенными Штатами с 1 февраля, серьезно нарушают правила ВТО и, как правило, являются односторонними и протекционистскими, закрывают глаза на основанную на правилах многостороннюю торговую систему и подрывают ее. Эти меры препятствуют двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушают стабильность глобальных поставок и производственных цепочек", - сказали в постпредстве. В феврале президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ответ на решение США министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск в ВТО.
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мировая экономика, сша, китай, канада, дональд трамп, вто
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КАНАДА, Дональд Трамп, ВТО
07:17 05.02.2025 (обновлено: 08:07 05.02.2025)
 
Китай обвинил США в нарушении правил ВТО

Постпредство Китая при ВТО: пошлины США на китайские товары нарушают правила ВТО

© РИА Новости . Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Александр Штоль
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ЖЕНЕВА, 5 фев – ПРАЙМ. Введение США пошлин в размере 10% на китайские товары препятствует двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушает стабильность глобальных цепочек поставок и производства, заявили РИА Новости в постпредстве Китая при Всемирной торговой организации (ВТО).
"Дополнительные тарифы, введенные Соединенными Штатами с 1 февраля, серьезно нарушают правила ВТО и, как правило, являются односторонними и протекционистскими, закрывают глаза на основанную на правилах многостороннюю торговую систему и подрывают ее. Эти меры препятствуют двустороннему экономическому сотрудничеству и нарушают стабильность глобальных поставок и производственных цепочек", - сказали в постпредстве.
В феврале президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
В ответ на решение США министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск в ВТО.
*Вид на остров Вуди в Южно-Китайском море - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
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