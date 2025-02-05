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Микропредприятия смогут брать кредиты без ограничения на плавающую ставку

Микропредприятия смогут брать кредиты без ограничения на плавающую ставку - 05.02.2025, ПРАЙМ

Микропредприятия смогут брать кредиты без ограничения на плавающую ставку

Микропредприятия смогут брать кредиты без ограничения применения плавающей ставки, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T15:42+0300

2025-02-05T15:42+0300

2025-02-05T15:42+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Микропредприятия смогут брать кредиты без ограничения применения плавающей ставки, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. "Правительство сделало более гибким механизм кредитования для отдельных отраслей малого и среднего предпринимательства… Микропредприятия смогут брать кредиты без ограничения применения плавающей ставки", - сообщила она. Полуянова отметила, что это касается таких отраслей, как строительство, складское хозяйство, архитектура, инженерно-техническое проектирование, а также туристическая деятельность: предоставление временного проживания и санаторно-курортные организации. По ее словам, для таких предприятий теперь будет возможность начать с низкой процентной ставки, что сокращает начальные ежемесячные платежи и делает кредит более доступным. "Во-вторых, экономия на выплатах при снижении рыночных и процентных ставок. Это особенно выгодно для краткосрочных стратегий, таких как рефинансирование или продажа недвижимости. Третье - возможность снизить затраты на проценты в случае падения рыночных ставок. Сэкономленные деньги можно инвестировать в развитие", - рассказала депутат Госдумы. Она добавила, что теперь будут более гибкие условия погашения, что может быть полезно для управления денежными потоками организации. "Почему именно эти отрасли и эта категория экономики? МСП всегда было и остается драйвером развития экономики. Самой маневренной частью, которая умеет адаптироваться в короткие сроки, при этом это рабочие места и налоги в региональные бюджеты", - считает парламентарий.

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бизнес, госдума, мсп