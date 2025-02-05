https://1prime.ru/20250205/kreditovanie-854689805.html
"Сбер" возобновил участие в программе льготного кредитования АПК
"Сбер" возобновил участие в программе льготного кредитования АПК - 05.02.2025, ПРАЙМ
"Сбер" возобновил участие в программе льготного кредитования АПК
Сбербанк возобновил участие в программе льготного кредитования агропромышленного комплекса (АПК), соответствующее соглашение было подписано с Минсельхозом,... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T12:59+0300
2025-02-05T12:59+0300
2025-02-05T13:00+0300
экономика
банки
сбербанк
финансы
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Сбербанк возобновил участие в программе льготного кредитования агропромышленного комплекса (АПК), соответствующее соглашение было подписано с Минсельхозом, сообщили в пресс-службе кредитной организации. В январе Сбербанк заявил РИА Новости, что в настоящее время кредитует АПК на рыночных условиях, а для того, чтобы продолжать финансирование по льготным госпрограммам, банк обсуждает с профильными министерствами и ведомствами их адаптацию. "Сбербанк продолжает участвовать в программе льготного финансирования сезонных работ – соответствующее соглашение было подписано с Минсельхозом", - говорится в сообщении банка в среду. Отмечается, что участие Сбербанка в программе обеспечит удобный и быстрый доступ клиентов отрасли к льготному кредитованию и будет способствовать успешному реализацию посевной кампании. А помимо этого Сбербанк для максимальной поддержки отрасли увеличивает объем финансирования на коммерческих условиях, заключается в сообщении.
https://1prime.ru/20250204/apk-854674254.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_bd15e36d2b4e0d6356fabc1de8f3d2e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, сбербанк, финансы, минсельхоз
Экономика, Банки, Сбербанк, Финансы, Минсельхоз
"Сбер" возобновил участие в программе льготного кредитования АПК
Сбербанк возобновил участие в программе льготного кредитования АПК
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Сбербанк возобновил участие в программе льготного кредитования агропромышленного комплекса (АПК), соответствующее соглашение было подписано с Минсельхозом, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В январе Сбербанк заявил РИА Новости, что в настоящее время кредитует АПК на рыночных условиях, а для того, чтобы продолжать финансирование по льготным госпрограммам, банк обсуждает с профильными министерствами и ведомствами их адаптацию.
"Сбербанк продолжает участвовать в программе льготного финансирования сезонных работ – соответствующее соглашение было подписано с Минсельхозом", - говорится в сообщении банка в среду.
Отмечается, что участие Сбербанка в программе обеспечит удобный и быстрый доступ клиентов отрасли к льготному кредитованию и будет способствовать успешному реализацию посевной кампании.
А помимо этого Сбербанк для максимальной поддержки отрасли увеличивает объем финансирования на коммерческих условиях, заключается в сообщении.
Минсельхоз заявил о самообеспеченности большинства направлений АПК России