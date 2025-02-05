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"Сбер" возобновил участие в программе льготного кредитования АПК - 05.02.2025, ПРАЙМ
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"Сбер" возобновил участие в программе льготного кредитования АПК
"Сбер" возобновил участие в программе льготного кредитования АПК - 05.02.2025, ПРАЙМ
"Сбер" возобновил участие в программе льготного кредитования АПК
Сбербанк возобновил участие в программе льготного кредитования агропромышленного комплекса (АПК), соответствующее соглашение было подписано с Минсельхозом,... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T12:59+0300
2025-02-05T13:00+0300
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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Сбербанк возобновил участие в программе льготного кредитования агропромышленного комплекса (АПК), соответствующее соглашение было подписано с Минсельхозом, сообщили в пресс-службе кредитной организации. В январе Сбербанк заявил РИА Новости, что в настоящее время кредитует АПК на рыночных условиях, а для того, чтобы продолжать финансирование по льготным госпрограммам, банк обсуждает с профильными министерствами и ведомствами их адаптацию. "Сбербанк продолжает участвовать в программе льготного финансирования сезонных работ – соответствующее соглашение было подписано с Минсельхозом", - говорится в сообщении банка в среду. Отмечается, что участие Сбербанка в программе обеспечит удобный и быстрый доступ клиентов отрасли к льготному кредитованию и будет способствовать успешному реализацию посевной кампании. А помимо этого Сбербанк для максимальной поддержки отрасли увеличивает объем финансирования на коммерческих условиях, заключается в сообщении.
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банки, сбербанк, финансы, минсельхоз
Экономика, Банки, Сбербанк, Финансы, Минсельхоз
12:59 05.02.2025 (обновлено: 13:00 05.02.2025)
 
"Сбер" возобновил участие в программе льготного кредитования АПК

Сбербанк возобновил участие в программе льготного кредитования АПК

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Сбербанк возобновил участие в программе льготного кредитования агропромышленного комплекса (АПК), соответствующее соглашение было подписано с Минсельхозом, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В январе Сбербанк заявил РИА Новости, что в настоящее время кредитует АПК на рыночных условиях, а для того, чтобы продолжать финансирование по льготным госпрограммам, банк обсуждает с профильными министерствами и ведомствами их адаптацию.
"Сбербанк продолжает участвовать в программе льготного финансирования сезонных работ – соответствующее соглашение было подписано с Минсельхозом", - говорится в сообщении банка в среду.
Отмечается, что участие Сбербанка в программе обеспечит удобный и быстрый доступ клиентов отрасли к льготному кредитованию и будет способствовать успешному реализацию посевной кампании.
А помимо этого Сбербанк для максимальной поддержки отрасли увеличивает объем финансирования на коммерческих условиях, заключается в сообщении.
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