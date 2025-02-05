https://1prime.ru/20250205/lavrov-854686994.html
Лавров согласился со словами Трампа об ошибочности втягивания Киева в НАТО
Лавров согласился со словами Трампа об ошибочности втягивания Киева в НАТО - 05.02.2025, ПРАЙМ
Лавров согласился со словами Трампа об ошибочности втягивания Киева в НАТО
Российская сторона приветствует слова главы Белого дома Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО. Об этом заявил министра иностранных дел России | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:46+0300
2025-02-05T11:46+0300
2025-02-05T11:46+0300
политика
россия
сша
украина
мид
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e47c2160a0729359136ac1f758b0679a.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российская сторона приветствует слова главы Белого дома Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО. Об этом заявил министра иностранных дел России Сергей Лавров.По словам министра, Дональд Трамп в рамках одного из своих выступлений раскритиковал позицию бывшего главы Белого дома Джо Байдена по вопросу конфликта на Украине, отметив, что попытка втянуть Киев в альянс стала одной из главных ошибок."Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США", - заявил дипломат.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации.
https://1prime.ru/20250204/lavrov-854670332.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7f8c27fa97eae976fc0bb4b8c266a877.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, мид, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, МИД, Сергей Лавров
Лавров согласился со словами Трампа об ошибочности втягивания Киева в НАТО
Лавров: РФ приветствует слова Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российская сторона приветствует слова главы Белого дома Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО. Об этом заявил министра иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам министра, Дональд Трамп в рамках одного из своих выступлений раскритиковал позицию бывшего главы Белого дома Джо Байдена по вопросу конфликта на Украине, отметив, что попытка втянуть Киев в альянс стала одной из главных ошибок.
"Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США", - заявил дипломат.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации.
Лавров рассказал об ошибках в российской внешней политике