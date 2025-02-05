https://1prime.ru/20250205/lavrov-854686994.html

Лавров согласился со словами Трампа об ошибочности втягивания Киева в НАТО

Лавров согласился со словами Трампа об ошибочности втягивания Киева в НАТО - 05.02.2025, ПРАЙМ

Лавров согласился со словами Трампа об ошибочности втягивания Киева в НАТО

Российская сторона приветствует слова главы Белого дома Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО. Об этом заявил министра иностранных дел России | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T11:46+0300

2025-02-05T11:46+0300

2025-02-05T11:46+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российская сторона приветствует слова главы Белого дома Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО. Об этом заявил министра иностранных дел России Сергей Лавров.По словам министра, Дональд Трамп в рамках одного из своих выступлений раскритиковал позицию бывшего главы Белого дома Джо Байдена по вопросу конфликта на Украине, отметив, что попытка втянуть Киев в альянс стала одной из главных ошибок."Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США", - заявил дипломат.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации.

https://1prime.ru/20250204/lavrov-854670332.html

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россия, сша, украина, мид, сергей лавров