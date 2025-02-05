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Суд отклонил кассации на обращение "Макфы" в доход государства - 05.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Суд отклонил кассации на обращение "Макфы" в доход государства
Суд отклонил кассации на обращение "Макфы" в доход государства - 05.02.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил кассации на обращение "Макфы" в доход государства
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) в среду отклонил кассационные жалобы экс-владельцев "Макфы" на решение об изъятии имущества компании в... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T13:47+0300
2025-02-05T13:47+0300
экономика
суд
макфа
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – ПРАЙМ. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) в среду отклонил кассационные жалобы экс-владельцев "Макфы" на решение об изъятии имущества компании в доход государства, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича. "Седьмой кассационный суд Челябинска вынес кассационное определение: решение Центрального районного суда Челябинска и апелляционное определение оставить без изменения", - сказала она. В карточке дела указывается, что кассационные жалобы были поданы в суд в конце октября. Жалобы подали более 40 ответчиков, в том числе Михаил, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина и Вадим Белоусовы, АО "Первый хлебокомбинат", АО "Смак". Первое судебное заседание состоялось 17 декабря в закрытом от СМИ режиме, следующее - 5 февраля. Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.
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суд, макфа
Экономика, суд, Макфа
13:47 05.02.2025
 
Суд отклонил кассации на обращение "Макфы" в доход государства

Суд отклонил кассационные жалобы на обращение "Макфы" в доход государства

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабота макаронной фабрики "МАКФА"
Работа макаронной фабрики МАКФА - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – ПРАЙМ. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) в среду отклонил кассационные жалобы экс-владельцев "Макфы" на решение об изъятии имущества компании в доход государства, сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича.
"Седьмой кассационный суд Челябинска вынес кассационное определение: решение Центрального районного суда Челябинска и апелляционное определение оставить без изменения", - сказала она.
В карточке дела указывается, что кассационные жалобы были поданы в суд в конце октября. Жалобы подали более 40 ответчиков, в том числе Михаил, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина и Вадим Белоусовы, АО "Первый хлебокомбинат", АО "Смак". Первое судебное заседание состоялось 17 декабря в закрытом от СМИ режиме, следующее - 5 февраля.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.
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