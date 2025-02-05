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В США заподозрили департамент эффективности Маска в незаконных действиях - 05.02.2025, ПРАЙМ
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В США заподозрили департамент эффективности Маска в незаконных действиях
В США заподозрили департамент эффективности Маска в незаконных действиях - 05.02.2025, ПРАЙМ
В США заподозрили департамент эффективности Маска в незаконных действиях
Многие из действий департамента эффективности государственного управления США (DOGE) предпринимателя Илона Маска могут быть незаконными, сообщает газета... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:57+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Многие из действий департамента эффективности государственного управления США (DOGE) предпринимателя Илона Маска могут быть незаконными, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников ряда государственных ведомств США. "Многие из этих шагов могут нарушать федеральное законодательство", - пишет газета. Отмечается, что опасения по поводу возможных нарушений со стороны DOGE выразили чиновники из министерства финансов, министерства образования, административно-бюджетного управления Белого дома и других правительственных учреждений. По данным газеты, федеральные чиновники высказывают опасений из-за взятия под контроль DOGE правительственных систем с личной информацией американцев, а также планы их анализа с помощью искусственного интеллекта. На более глобальном уровне чиновники недовольны тем, что департамент Маска "действует как ударная группа", не придерживаясь принятых правил. Ранее агентство Блумберг передавало, что профсоюзы подали в суд на министерство финансов США за предоставление департаменту эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска доступа к чувствительным данным о работниках и компаниях.
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технологии, сша, илон маск
Технологии, США, Илон Маск
10:57 05.02.2025 (обновлено: 10:58 05.02.2025)
 
В США заподозрили департамент эффективности Маска в незаконных действиях

WP: многие из действий департамента эффективности Маска могут быть незаконными

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Многие из действий департамента эффективности государственного управления США (DOGE) предпринимателя Илона Маска могут быть незаконными, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников ряда государственных ведомств США.
"Многие из этих шагов могут нарушать федеральное законодательство", - пишет газета.
Отмечается, что опасения по поводу возможных нарушений со стороны DOGE выразили чиновники из министерства финансов, министерства образования, административно-бюджетного управления Белого дома и других правительственных учреждений.
По данным газеты, федеральные чиновники высказывают опасений из-за взятия под контроль DOGE правительственных систем с личной информацией американцев, а также планы их анализа с помощью искусственного интеллекта.
На более глобальном уровне чиновники недовольны тем, что департамент Маска "действует как ударная группа", не придерживаясь принятых правил.
Ранее агентство Блумберг передавало, что профсоюзы подали в суд на министерство финансов США за предоставление департаменту эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска доступа к чувствительным данным о работниках и компаниях.
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