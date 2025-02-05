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Россельхознадзор отметил частую фальсификацию сливочного масла в России
Россельхознадзор отметил частую фальсификацию сливочного масла в России - 05.02.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор отметил частую фальсификацию сливочного масла в России
Наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции в РФ за весь прошлый год было выявлено в сливочном масле, заявил руководитель Россельхознадзора... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T13:44+0300
2025-02-05T13:44+0300
2025-02-05T13:44+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции в РФ за весь прошлый год было выявлено в сливочном масле, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. "К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации - это в сливочном масле", - заявил Данкверт, выступая на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках "Продэкспо - 2025". Кроме того, он отметил, что в прошлом году Россельхознадзор совместно с Федеральной налоговой службой России "делали первые шаги" в использовании системы, в которой ФНС может получать результаты лабораторных исследований, чтобы доначислять налоги тем предприятиям, которые недоплачивали их при использовании растительных жиров. Глава Россельхознадзора подчеркнул, что в прошлом году импорт молочной продукции увеличился на 100 тысяч тонн, из которых 94% пришлось на Белоруссию.
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россия, рф, россельхознадзор, масло
РОССИЯ, РФ, Россельхознадзор, масло
Россельхознадзор отметил частую фальсификацию сливочного масла в России
Россельхознадзор: больше всего фальсификата молочки в РФ в сливочном масле
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции в РФ за весь прошлый год было выявлено в сливочном масле, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации - это в сливочном масле", - заявил Данкверт, выступая на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках "Продэкспо - 2025".
Кроме того, он отметил, что в прошлом году Россельхознадзор совместно с Федеральной налоговой службой России "делали первые шаги" в использовании системы, в которой ФНС может получать результаты лабораторных исследований, чтобы доначислять налоги тем предприятиям, которые недоплачивали их при использовании растительных жиров.
Глава Россельхознадзора подчеркнул, что в прошлом году импорт молочной продукции увеличился на 100 тысяч тонн, из которых 94% пришлось на Белоруссию.
Россельхознадзор запретит ввоз и транзит продукции животноводства из ЕС