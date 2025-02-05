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Стоимость меди продолжает рост в среду - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Стоимость меди продолжает рост в среду
Стоимость меди продолжает рост в среду - 05.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди продолжает рост в среду
Стоимость меди увеличивается в среду, инвесторы анализируют макроэкономические показатели из Китая, свидетельствуют данные торгов. | 05.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в среду, инвесторы анализируют макроэкономические показатели из Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.40 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,24%, до 4,364 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,57%, до 9 150,5 доллара, алюминия - на 0,55%, до 2 637,5 доллара, цинка - на 0,3%, до 2 807,5 доллара. Китай - крупнейший потребитель меди, поэтому инвесторы принимают во внимание данные о состоянии экономики страны, что, в свою очередь, также может оказать влияние на котировки металла. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, снизился в январе до 51 пункта с 52,2 пункта в декабре, хотя прогноз составлял рост показателя до 52,3 пункта.
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китай, рынки, цены на медь
КИТАЙ, Рынки, цены на медь
08:50 05.02.2025
 
Стоимость меди продолжает рост в среду

Стоимость меди растет согласно данным о деловой активности в Китае

CC BY-SA 4.0 / Didier Descouens / Cuivre Michigan/cropped image/Кристаллы природной меди
Кристаллы природной меди - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Didier Descouens / Cuivre Michigan/cropped image/
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается в среду, инвесторы анализируют макроэкономические показатели из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,24%, до 4,364 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
При этом на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,57%, до 9 150,5 доллара, алюминия - на 0,55%, до 2 637,5 доллара, цинка - на 0,3%, до 2 807,5 доллара.
Китай - крупнейший потребитель меди, поэтому инвесторы принимают во внимание данные о состоянии экономики страны, что, в свою очередь, также может оказать влияние на котировки металла. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, снизился в январе до 51 пункта с 52,2 пункта в декабре, хотя прогноз составлял рост показателя до 52,3 пункта.
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