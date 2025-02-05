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По данным таможни Абхазии, в Россию в феврале ввезли 2,7 тонны мимозы

По данным таможни Абхазии, в Россию в феврале ввезли 2,7 тонны мимозы - 05.02.2025, ПРАЙМ

По данным таможни Абхазии, в Россию в феврале ввезли 2,7 тонны мимозы

Из Абхазии в Россию в первых числах февраля ввезли 2,7 тонны мимозы, сообщает в среду абхазский государственный таможенный комитет. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T15:26+0300

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2025-02-05T15:26+0300

абхазия

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цветы

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СУХУМ, 5 фев - ПРАЙМ. Из Абхазии в Россию в первых числах февраля ввезли 2,7 тонны мимозы, сообщает в среду абхазский государственный таможенный комитет. "Теплая погода, установившаяся этой зимой, способствовала необычно раннему началу цветочного сезона, поэтому уже в первых числах февраля ввезено из Абхазии в Россию 2 760 кг мимозы", - сообщает пресс служба таможни. В прошлом году мимозу начали ввозить в РФ также в первых числах февраля. Ранее первые поставки осуществлялись с середины февраля. По данным пресс-службы краснодарской таможни, в 2024 году из Абхазии в РФ импортировано 240 тонн мимозы.

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абхазия, россия, цветы