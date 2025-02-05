https://1prime.ru/20250205/minfin-854697852.html

Объем ФНБ вырос на 86 миллиардов рублей, сообщил Минфин

Объем ФНБ вырос на 86 миллиардов рублей, сообщил Минфин - 05.02.2025, ПРАЙМ

Объем ФНБ вырос на 86 миллиардов рублей, сообщил Минфин

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь вырос на 86 миллиардов рублей, до 11,966 триллиона рублей, а в долларах - на 5,255 миллиарда долларов,... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T17:03+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь вырос на 86 миллиардов рублей, до 11,966 триллиона рублей, а в долларах - на 5,255 миллиарда долларов, до 122,092 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 февраля 2025 года объем ФНБ составил 11 965 801,9 млн рублей или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2025 год..., что эквивалентно 122 092,3 млн долларов США", - говорится в сообщении. По состоянию на 1 февраля объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,751 триллиона рублей или 38,274 миллиарда долларов (1,7% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 164,255 миллиарда китайских юаней, 179 тонн золота в обезличенной форме. Информации об объеме рублей в материалах не приводится. На 1 января, как ранее сообщал Минфин, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ было размещено 1,63 миллиарда рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 970,42 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумаги российских компаний и на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2024 года по 31 января 2025 года составила 10,2 млн долларов США, что эквивалентно 996,2 млн рублей", - отметили в Минфине. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 9,29 миллиарда рублей, что эквивалентно 91,9 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20250205/minfin-854694953.html

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