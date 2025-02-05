https://1prime.ru/20250205/minpromtorg-854696643.html

Минпромторг выявил серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок

Минпромторг выявил серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок - 05.02.2025, ПРАЙМ

Минпромторг выявил серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок

Минпромторг РФ выявил серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок, таким образом, необходима более жесткая работа по сертификации и проверке машин,... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T16:32+0300

2025-02-05T16:32+0300

2025-02-05T16:32+0300

бизнес

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Минпромторг РФ выявил серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок, таким образом, необходима более жесткая работа по сертификации и проверке машин, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность". "Нужна более жесткая работа по сертификации и особенно проверке соответствия машин из серийных партий. Мы уже провели такой анализ по грузовикам и выявили серьезные нарушения по автомобилям трех китайских марок, которые просто нельзя допускать на дороги. По таким кейсам будем предпринимать меры, вплоть до отзыва сертификата, и работать с Генпрокуратурой", - сказал Алиханов. Он отметил, что китайский автопром активно проникает на российский рынок и завоевывает все большую долю. Для восстановления баланса Минпромторгом проводится последовательная индексация утильсбора, однако данной меры недостаточно. Алиханов добавил, что в рамках национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" производителям предстоит организовать большую работу по созданию единой модульной платформы автомобилей. В рамках данной платформы необходимо будет расширить модельный ряд российских автомобильных марок по наиболее востребованным классам машин C, D и E. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2025 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы.

https://1prime.ru/20250205/alikhanov-854687780.html

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бизнес, антон алиханов, минпромторг