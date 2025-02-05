Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг выявил серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250205/minpromtorg-854696643.html
Минпромторг выявил серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок
Минпромторг выявил серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок - 05.02.2025, ПРАЙМ
Минпромторг выявил серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок
Минпромторг РФ выявил серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок, таким образом, необходима более жесткая работа по сертификации и проверке машин,... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T16:32+0300
2025-02-05T16:32+0300
бизнес
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/23/841442335_0:82:3351:1966_1920x0_80_0_0_2580f3aa50c6d213bd3809462181fbfe.jpg
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Минпромторг РФ выявил серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок, таким образом, необходима более жесткая работа по сертификации и проверке машин, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность". "Нужна более жесткая работа по сертификации и особенно проверке соответствия машин из серийных партий. Мы уже провели такой анализ по грузовикам и выявили серьезные нарушения по автомобилям трех китайских марок, которые просто нельзя допускать на дороги. По таким кейсам будем предпринимать меры, вплоть до отзыва сертификата, и работать с Генпрокуратурой", - сказал Алиханов. Он отметил, что китайский автопром активно проникает на российский рынок и завоевывает все большую долю. Для восстановления баланса Минпромторгом проводится последовательная индексация утильсбора, однако данной меры недостаточно. Алиханов добавил, что в рамках национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" производителям предстоит организовать большую работу по созданию единой модульной платформы автомобилей. В рамках данной платформы необходимо будет расширить модельный ряд российских автомобильных марок по наиболее востребованным классам машин C, D и E. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2025 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы.
https://1prime.ru/20250205/alikhanov-854687780.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/23/841442335_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_c537cd33e4b5da5c77623c5bf8ea4a84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Антон Алиханов, Минпромторг
16:32 05.02.2025
 
Минпромторг выявил серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок

Алиханов: Минпромторг выявил нарушения по грузовикам трех китайских марок

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Минпромторг РФ выявил серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок, таким образом, необходима более жесткая работа по сертификации и проверке машин, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".
"Нужна более жесткая работа по сертификации и особенно проверке соответствия машин из серийных партий. Мы уже провели такой анализ по грузовикам и выявили серьезные нарушения по автомобилям трех китайских марок, которые просто нельзя допускать на дороги. По таким кейсам будем предпринимать меры, вплоть до отзыва сертификата, и работать с Генпрокуратурой", - сказал Алиханов.
Он отметил, что китайский автопром активно проникает на российский рынок и завоевывает все большую долю. Для восстановления баланса Минпромторгом проводится последовательная индексация утильсбора, однако данной меры недостаточно.
Алиханов добавил, что в рамках национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" производителям предстоит организовать большую работу по созданию единой модульной платформы автомобилей. В рамках данной платформы необходимо будет расширить модельный ряд российских автомобильных марок по наиболее востребованным классам машин C, D и E.
Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2025 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Алиханов раскрыл, что может стать экспортной гордостью России
11:59
 
БизнесАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала