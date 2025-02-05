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Минпромторг выделит РЖД несколько миллиардов рублей на закупку ж/д техники - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг выделит РЖД несколько миллиардов рублей на закупку ж/д техники
Минпромторг выделит РЖД несколько миллиардов рублей на закупку ж/д техники - 05.02.2025, ПРАЙМ
Минпромторг выделит РЖД несколько миллиардов рублей на закупку ж/д техники
Холдингу "Российские железные дороги" (РЖД) планируется в 2025 году выделить из резервов Минпромторга РФ 15 миллиардов рублей на закупку локомотивов и... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T16:34+0300
2025-02-05T16:34+0300
экономика
бизнес
россия
ржд
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Холдингу "Российские железные дороги" (РЖД) планируется в 2025 году выделить из резервов Минпромторга РФ 15 миллиардов рублей на закупку локомотивов и пассажирского подвижного состава, сообщил глава министерства Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность". "С Минтрансом мы ищем пути решения существенного снижения заказов РЖД на этот год на тяговый и подвижной железнодорожный состав... К сожалению, за исключением резервов Минпромторга 15 миллиардов рублей, дополнительного финансового плеча мы найти не смогли", - рассказал Алиханов. "Уровень закредитованности РЖД такой, что они не могли взять на себя никакого долга, и нам приходится, по сути, направлять эти средства на чистую капитализацию РЖД. Мы очень надеемся, что это ситуацию нам позволит удержать, не приведет к существенным сокращениям на заводах, потому что потом этих людей уже не будет, тяжело будет вовлечь в работу", - добавил министр. Глава "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа в середине января сообщал, что группа рассчитывает на субсидию в 10 миллиардов рублей в 2025 году, в рамках которой РЖД закупят у холдинга вагоны и локомотивы на фоне снижения инвестпрограммы железнодорожной компании. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в начале года говорил, что правительство РФ предоставит допсубсидию для железнодорожного машиностроения, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий.
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бизнес, россия, ржд, антон алиханов, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РЖД, Антон Алиханов, Минпромторг
16:34 05.02.2025
 
Минпромторг выделит РЖД несколько миллиардов рублей на закупку ж/д техники

Алиханов: Минпромторг выделит РЖД 15 миллиардов рублей на закупку ж/д техники

© РИА Новости . Антон Буценко | Перейти в медиабанкЗапуск поезда "Финист" - первого полностью импортозамещенного аналога "Ласточки"
Запуск поезда Финист - первого полностью импортозамещенного аналога Ласточки - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Антон Буценко
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Холдингу "Российские железные дороги" (РЖД) планируется в 2025 году выделить из резервов Минпромторга РФ 15 миллиардов рублей на закупку локомотивов и пассажирского подвижного состава, сообщил глава министерства Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".
"С Минтрансом мы ищем пути решения существенного снижения заказов РЖД на этот год на тяговый и подвижной железнодорожный состав... К сожалению, за исключением резервов Минпромторга 15 миллиардов рублей, дополнительного финансового плеча мы найти не смогли", - рассказал Алиханов.
"Уровень закредитованности РЖД такой, что они не могли взять на себя никакого долга, и нам приходится, по сути, направлять эти средства на чистую капитализацию РЖД. Мы очень надеемся, что это ситуацию нам позволит удержать, не приведет к существенным сокращениям на заводах, потому что потом этих людей уже не будет, тяжело будет вовлечь в работу", - добавил министр.
Глава "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа в середине января сообщал, что группа рассчитывает на субсидию в 10 миллиардов рублей в 2025 году, в рамках которой РЖД закупят у холдинга вагоны и локомотивы на фоне снижения инвестпрограммы железнодорожной компании.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в начале года говорил, что правительство РФ предоставит допсубсидию для железнодорожного машиностроения, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
РЖД предупредили о мошенниках, рассылающих сообщения от лица компании в VK
3 февраля, 18:10
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРЖДАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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