https://1prime.ru/20250205/mintrans-854679037.html

Минтранс начнет проверку российского танкерного флота

Минтранс начнет проверку российского танкерного флота - 05.02.2025, ПРАЙМ

Минтранс начнет проверку российского танкерного флота

Минтранс РФ организует проверку танкерного флота страны, она затронет около 500 компаний, эксплуатирующих такие суда, и завершится до начала навигации 2025... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T09:07+0300

2025-02-05T09:07+0300

2025-02-05T09:15+0300

россия

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Минтранс РФ организует проверку танкерного флота страны, она затронет около 500 компаний, эксплуатирующих такие суда, и завершится до начала навигации 2025 года, сообщили в министерстве.Президент России Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России."Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота", - говорится в сообщении.Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. В рамках проверки будет проведена оценка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов."Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота. Планируется, что контрольные мероприятия будут завершены до начала навигации 2025 года", - добавили в Минтрансе.Также министерство проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом.

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