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ММК перенес публикацию финансовых результатов за 2024 год

ММК перенес публикацию финансовых результатов за 2024 год - 05.02.2025, ПРАЙМ

ММК перенес публикацию финансовых результатов за 2024 год

"Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) перенес публикацию финансовых результатов за 2024 год для получения дополнительной информации, участников рынка | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T12:27+0300

2025-02-05T12:27+0300

2025-02-05T12:27+0300

экономика

ммк

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) перенес публикацию финансовых результатов за 2024 год для получения дополнительной информации, участников рынка о дате выпуска уведомят заблаговременно, сообщила компания. "Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" сообщает о переносе даты публикации финансовых результатов и отчетности за 12 месяцев 2024 года. Руководство Группы приняло решение отложить выпуск консолидированной финансовой отчетности... для получения дополнительной информации, которая необходима для более точного формирования ряда оценочных значений на 31.12.2024", - говорится в сообщении. Компания заблаговременно уведомит участников рынка о дате публикации финансовых результатов, добавляется в пресс-релизе. ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Согласно материалам компании, чистая прибыль по МСФО по итогам 2023 года выросла на 68,2%, до 118,36 миллиарда рублей.

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