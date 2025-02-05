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МОЭК инициировала процедуры банкротства из-за долгов
МОЭК инициировала процедуры банкротства из-за долгов - 05.02.2025, ПРАЙМ
МОЭК инициировала процедуры банкротства из-за долгов
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) в 2024 году инициировала банкротство руководителей и бенефициаров компаний из-за долгов более чем на 1... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:03+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) в 2024 году инициировала банкротство руководителей и бенефициаров компаний из-за долгов более чем на 1 миллиард рублей, говорится в сообщении предприятия. "В 2024 году в рамках работы со злостными неплательщиками МОЭК инициировала банкротство руководителей и бенефициаров компаний-должников на сумму более 1 миллиарда рублей. Основанием для инициирования банкротства является привлечение владельцев и выгодоприобретателей к субсидиарной ответственности по задолженности за поставленные энергоресурсы и злостное неисполнение контрагентом договорных обязательств и решений судов", - отмечается в нем. В сообщении добавляется, что обращение с заявлением о банкротстве должника является крайней мерой в практике МОЭК и применяется только после исчерпания мероприятий по досудебному и судебному урегулированию задолженности, а также ее взысканию в рамках исполнительного производства. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
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моэк, бизнес
МОЭК инициировала процедуры банкротства из-за долгов
МОЭК инициировала процедуры банкротства из-за долгов на 1 миллиард рублей
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) в 2024 году инициировала банкротство руководителей и бенефициаров компаний из-за долгов более чем на 1 миллиард рублей, говорится в сообщении предприятия.
"В 2024 году в рамках работы со злостными неплательщиками МОЭК инициировала банкротство руководителей и бенефициаров компаний-должников на сумму более 1 миллиарда рублей. Основанием для инициирования банкротства является привлечение владельцев и выгодоприобретателей к субсидиарной ответственности по задолженности за поставленные энергоресурсы и злостное неисполнение контрагентом договорных обязательств и решений судов", - отмечается в нем.
В сообщении добавляется, что обращение с заявлением о банкротстве должника является крайней мерой в практике МОЭК и применяется только после исчерпания мероприятий по досудебному и судебному урегулированию задолженности, а также ее взысканию в рамках исполнительного производства.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
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