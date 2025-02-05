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Национальный банк Молдавии повысил базовую ставку

Национальный банк Молдавии повысил базовую ставку - 05.02.2025, ПРАЙМ

Национальный банк Молдавии повысил базовую ставку

Национальный банк Молдавии (НБМ) повысил базовую ставку с 5,6% до 6,5% годовых, сообщила в среду пресс-служба регулятора. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T16:20+0300

2025-02-05T16:20+0300

2025-02-05T16:20+0300

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КИШИНЕВ, 5 фев - ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии (НБМ) повысил базовую ставку с 5,6% до 6,5% годовых, сообщила в среду пресс-служба регулятора. "Исполнительный комитет Национального банка Молдовы на своем заседании 5 февраля 2025 года единогласно принял следующее решение: базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, установлена на уровне 6,5 % годовых", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте Нацбанка. Одновременно с этим ставки по кредитам овернайт повышаются с 7,6% годовых до 8,5% годовых, а по депозитам - с 3,6% годовых до 4,5% годовых. Решение Нацбанка было принято на фоне "растущей неопределенности, связанной с развитием мировой экономики и торговых потоков, в текущем глобальном контексте". Для последующей калибровки оптимальных мер денежно-кредитной политики для возвращения инфляции в целевой диапазон Национальный банк Молдавии разработает среднесрочный прогноз инфляции.

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молдавия, банки, финансы, нацбанк