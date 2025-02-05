https://1prime.ru/20250205/moshenniki-854684214.html

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами - 05.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

ЦБ РФ предупредил о новом виде мошенничества с картами: злоумышленники побуждают россиян установить якобы мобильное приложение Центробанка, позволяющее им... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T10:38+0300

2025-02-05T10:38+0300

2025-02-05T10:38+0300

мошенничество

финансы

банки

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ предупредил о новом виде мошенничества с картами: злоумышленники побуждают россиян установить якобы мобильное приложение Центробанка, позволяющее им создать виртуальный образ банковской карты жертвы, посредством которого можно снимать деньги в банкоматах. Как рассказали в ЦБ, злоумышленники звонят гражданам, в том числе через мессенджеры, и утверждают, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с их счета, а для "предотвращения кражи" убеждают человека немедленно установить на своем телефоне якобы мобильное приложение Центрального банка (варианты названий могут быть разными). Причем, пока оно устанавливается, запрещают пользоваться устройством. Затем злоумышленники просят жертву запустить установленное приложение, поднести свою банковскую карту к мобильному телефону и ввести подтверждающий смс-код от банка якобы для авторизации в приложении регулятора и спасения денег на счете. "На самом деле загруженная на смартфоне человека программа вредоносная. Она позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. В результате злоумышленники с использованием этого виртуального образа могут снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию: вместо банковской карты они прикладывают свой смартфон", - говорится в сообщении регулятора. Банк России рекомендует не скачивать по просьбе незнакомых лиц никакие мобильные приложения или программы, а также не совершать по их требованию никаких действий в банковских и иных приложениях. Также регулятор напомнил, что нельзя сообщать посторонним людям личные и финансовые данные, под каким бы предлогом или каким бы способом их не пытались узнать. "При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на банковском счете сразу же звоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или оборотной стороне банковской карты", - подчеркивает ЦБ РФ.

https://1prime.ru/20250203/moshenniki-854640092.html

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финансы, банки