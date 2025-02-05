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Титов предложил создать в ООН институты защиты малого и среднего бизнеса

Титов предложил создать в ООН институты защиты малого и среднего бизнеса - 05.02.2025, ПРАЙМ

Титов предложил создать в ООН институты защиты малого и среднего бизнеса

Малое и среднее предпринимательство (МСП) имеет самостоятельное значение для целей устойчивого развития, однако его права и интересы нарушаются по всему миру,... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T21:48+0300

2025-02-05T21:48+0300

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экономика

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НЬЮ-ЙОРК, 5 фев – ПРАЙМ. Малое и среднее предпринимательство (МСП) имеет самостоятельное значение для целей устойчивого развития, однако его права и интересы нарушаются по всему миру, поэтому надо создать на уровне ООН международные институты защиты МСП, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ходе партнерского форума Экономического и социального совета ООН. "МСП имеет самостоятельное значение для целей устойчивого развития. Тем не менее, по всему миру мы видим нарушение его прав и интересов со стороны государств и монополий – от односторонних ограничительных мер и трансграничных барьеров до дискриминации со стороны крупных компаний и банков", - передает слова Титова его пресс-служба. На примере России, по его словам, это выражается в расширительном толковании санкций и обусловленных ими добровольных действиях корпораций мирового масштаба. "Платежные системы (Visa, Mastercard), клиринго-расчетные центры (SWIFT), банки незаконно прекращают расчеты, которые не попадают под официальные санкции. Логистические и даже производственные компании прекращают сотрудничество с местным МСП, разрывают действующие договоры", - указал Титов. В результате предприятия малого и среднего бизнеса, попадающие под "каток" большой политической и финансовой игры, не имеют шансов реализовать свой потенциал устойчивого развития, подчеркнул он. По мнению Титова, нужно "создать на уровне ООН официальные международные институты, которые боролись бы с дискриминацией в отношении субъектов малого бизнеса". "Это возможно делать по двум направлениям. Первое – создание специализированного международного третейского арбитража. Второе - формирование специального института по защите прав МСП, который будет иметь возможность предлагать меры реагирования на нарушения в отношении МСП генеральному секретарю ООН", - заявил спецпредставитель президента РФ.

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борис титов, оон, мсп, защита