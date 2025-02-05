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Минфин назвал сумму выплат нефтяникам по топливному демпферу
Минфин назвал сумму выплат нефтяникам по топливному демпферу - 05.02.2025, ПРАЙМ
Минфин назвал сумму выплат нефтяникам по топливному демпферу
Нефтяные компании в январе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 156,4 миллиарда рублей; годом ранее выплаты... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T12:08+0300
2025-02-05T12:08+0300
2025-02-05T12:12+0300
экономика
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Нефтяные компании в январе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 156,4 миллиарда рублей; годом ранее выплаты составили 146,6 миллиарда, свидетельствуют данные Минфина РФ.В декабре ушедшего года компании получили 139,3 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2024 году составили 1,815 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
Минфин назвал сумму выплат нефтяникам по топливному демпферу
Минфин: нефтяники получили 156,4 миллиарда рублей по топливному демпферу
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Нефтяные компании в январе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 156,4 миллиарда рублей; годом ранее выплаты составили 146,6 миллиарда, свидетельствуют данные Минфина РФ.
В декабре ушедшего года компании получили 139,3 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2024 году составили 1,815 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%.