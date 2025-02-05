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Премьер-министр Израиля сделал Трампу памятный подарок в виде пейджера
Премьер-министр Израиля сделал Трампу памятный подарок в виде пейджера - 05.02.2025, ПРАЙМ
Премьер-министр Израиля сделал Трампу памятный подарок в виде пейджера
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху привез в подарок президенту США Дональду Трампу пейджер как напоминание об операции против движения ливанских шиитов... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T12:50+0300
2025-02-05T12:50+0300
2025-02-05T12:56+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху привез в подарок президенту США Дональду Трампу пейджер как напоминание об операции против движения ливанских шиитов "Хезболлах". Об этом в среду сообщила в среду канцелярия израильского премьера. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация средств связи "Хезболлах", включая пейджеры и рации. Согласно официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч были ранены. Подрыв тайно заминированных устройств стал прелюдией к полномасштабной военной операции Израиля против "Хезболлах". Сообщается, что визит Нетаньяху к Трампу в Белый дом длился пять часов. Начался визит с того, что Трамп лично встретил премьер-министра Израиля у фасада здания."На этом этапе премьер-министр Нетаньяху подарил президенту США Трампу пейджер, на что Трамп ответил, что это была грандиозная операция", - говорится в сообщении. В свою очередь, президент США подарил премьер-министру фотографию их визита с автографом и надписью: "Биби, великий лидер." Нетаньяху стал первым зарубежным лидером, которого принял Трамп в Белом доме после возвращения на пост президента. Как заявила канцелярия, визит Нетаньяху в США стал историческим в полном смысле слова и будет иметь большие последствия для будущего Израиля. В ходе встречи Трамп предложил решения проблем, которые преследовали Израиль с момента основания.Главной сенсацией саммита стало предложение Трампа расселить по арабским странам палестинцев из сектора Газа, который США, со слов президента, готовы взять под свой контроль.
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израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп
ИЗРАИЛЬ, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
Премьер-министр Израиля сделал Трампу памятный подарок в виде пейджера
Нетаньяху подарил Трампу пейджер в память об операции против "Хезболлах"
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху привез в подарок президенту США Дональду Трампу пейджер как напоминание об операции против движения ливанских шиитов "Хезболлах". Об этом в среду сообщила в среду канцелярия израильского премьера.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября 2024 года произошла детонация средств связи "Хезболлах", включая пейджеры и рации. Согласно официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч были ранены. Подрыв тайно заминированных устройств стал прелюдией к полномасштабной военной операции Израиля против "Хезболлах".
Сообщается, что визит Нетаньяху к Трампу в Белый дом длился пять часов. Начался визит с того, что Трамп лично встретил премьер-министра Израиля у фасада здания.
"На этом этапе премьер-министр Нетаньяху подарил президенту США Трампу пейджер, на что Трамп ответил, что это была грандиозная операция", - говорится в сообщении.
В свою очередь, президент США подарил премьер-министру фотографию их визита с автографом и надписью: "Биби, великий лидер."
Нетаньяху стал первым зарубежным лидером, которого принял Трамп в Белом доме после возвращения на пост президента.
Как заявила канцелярия, визит Нетаньяху в США стал историческим в полном смысле слова и будет иметь большие последствия для будущего Израиля. В ходе встречи Трамп предложил решения проблем, которые преследовали Израиль с момента основания.
Главной сенсацией саммита стало предложение Трампа расселить по арабским странам палестинцев из сектора Газа, который США, со слов президента, готовы взять под свой контроль.
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