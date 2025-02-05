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Рост цен на пластиковые окна будет кратковременным - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Рост цен на пластиковые окна будет кратковременным
Рост цен на пластиковые окна будет кратковременным - 05.02.2025, ПРАЙМ
Рост цен на пластиковые окна будет кратковременным
Временная приостановка отгрузки продукции с завода в Кстово в результате отражения атаки БПЛА может привести лишь к незначительному росту цен на пластиковые... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T19:48+0300
2025-02-05T19:48+0300
окна
бизнес
промышленность
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Временная приостановка отгрузки продукции с завода в Кстово в результате отражения атаки БПЛА может привести лишь к незначительному росту цен на пластиковые окна – до 5%. Однако этот рост будет сглажен рядом факторов, сообщают СМИ.Во-первых, на рынке наблюдается сезонное снижение спроса на стройматериалы. Во-вторых, сокращение ипотечных программ и уменьшение активности на строительном рынке также способствуют снижению общего спроса. При этом совокупные мощности производства ПВХ в России составляют 1,05 млн тонн в год, из которых 1,02 млн тонн приходится на суспензионный ПВХ, используемый в производстве оконных профилей. Таким образом, снижение отгрузок ПВХ производства в Кстово не окажет существенного влияния на доступность пластиковых окон для конечных потребителей. В то же время попытки отдельных трейдеров и переработчиков ПВХ искусственно завысить цены на фоне временного ажиотажа могут вызвать интерес со стороны надзорных органов.
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окна, бизнес, промышленность
окна, Бизнес, Промышленность
19:48 05.02.2025
 

Рост цен на пластиковые окна будет кратковременным

© РИА Новости . Андрей Бок | Перейти в медиабанкОкна жилого дома
Окна жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Андрей Бок
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Временная приостановка отгрузки продукции с завода в Кстово в результате отражения атаки БПЛА может привести лишь к незначительному росту цен на пластиковые окна – до 5%. Однако этот рост будет сглажен рядом факторов, сообщают СМИ.
Во-первых, на рынке наблюдается сезонное снижение спроса на стройматериалы. Во-вторых, сокращение ипотечных программ и уменьшение активности на строительном рынке также способствуют снижению общего спроса.
При этом совокупные мощности производства ПВХ в России составляют 1,05 млн тонн в год, из которых 1,02 млн тонн приходится на суспензионный ПВХ, используемый в производстве оконных профилей.
Таким образом, снижение отгрузок ПВХ производства в Кстово не окажет существенного влияния на доступность пластиковых окон для конечных потребителей.
В то же время попытки отдельных трейдеров и переработчиков ПВХ искусственно завысить цены на фоне временного ажиотажа могут вызвать интерес со стороны надзорных органов.
 
окнаБизнесПромышленность
 
 
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