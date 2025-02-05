https://1prime.ru/20250205/opravdanie-854675327.html

Названо самое популярное оправдание опозданий на работу

Названо самое популярное оправдание опозданий на работу - 05.02.2025, ПРАЙМ

Названо самое популярное оправдание опозданий на работу

Самое популярное объяснение опозданий на работу у россиян — это пробки на дорогах, но встречаются и более редкие оправдания в духе "котик заснул на коленях" или | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T02:16+0300

2025-02-05T02:16+0300

2025-02-05T02:16+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Самое популярное объяснение опозданий на работу у россиян — это пробки на дорогах, но встречаются и более редкие оправдания в духе "котик заснул на коленях" или "кони перегородили дорогу", показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Самым частым оправданием опозданий на работу, по словам эйчаров, являются пробки (28% опрошенных). Даже не оправдание, а честная констатация факта, — "проспал" — на втором месте с 13% голосов", - выяснили аналитики. Каждый десятый работодатель чаще всего слышит от непунктуальных сотрудников о проблемах с общественным транспортом: изменилось расписание, автобус задержался, сломался по дороге или не пришел. 6% эйчаров самым популярным оправданием назвали проблемы с будильниками, 5% — семейные неурядицы и проблемы с детьми. Еще варианты оправданий: аварии на дорогах (4%), плохое самочувствие (3%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 2%). Среди нестандартных, смешных и нелепых оправданий, которые вспомнили эйчары, — забывчивость ("Забыл, куда иду"; "Забыл, что трудоустроился..."), романтичность ("Засмотрелся на рассвет"), фобии ("Испугался вставать"), рассеянность ("Не в то такси сел"; "Перепутал дни недели") и ситуации, подстроенные хвостатыми ("Кони перегородили дорогу"; "Любимая кошка окотилась"; "Уснул котик утром на человеке"). Исследование проводилось среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала. Размер выборки - 1000 респондентов.

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