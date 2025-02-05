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Захарова высмеяла заявление главы МИД Британии об отношениях с Украиной
Захарова высмеяла заявление главы МИД Британии об отношениях с Украиной - 05.02.2025, ПРАЙМ
Захарова высмеяла заявление главы МИД Британии об отношениях с Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова саркастически ответила в своем Telegram-канале на заявление британского министра иностранных дел... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T23:24+0300
2025-02-05T23:24+0300
2025-02-05T23:24+0300
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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова саркастически ответила в своем Telegram-канале на заявление британского министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Великобритании и Украины."А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", - написала Захарова, добавив, что отношения Лондона и Киева уходят корнями в подножья египетских пирамид.В среду глава МИД Великобритании прибыл в Киев с рабочим визитом, где провел встречу со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Как сообщается, украинский министр обратился к Великобритании с просьбой масштабировать инвестиции в производство оружия на Украине.
https://1prime.ru/20250204/zakharova-854657056.html
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мария захарова, великобритания, украина
Политика, Мария Захарова, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА
Захарова высмеяла заявление главы МИД Британии об отношениях с Украиной
Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Украиной
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова саркастически ответила в своем Telegram-канале на заявление британского министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Великобритании и Украины.
"А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", - написала Захарова, добавив, что отношения Лондона и Киева уходят корнями в подножья египетских пирамид.
Захарова напомнила, из-за чего USAID был закрыт в России
В среду глава МИД Великобритании прибыл в Киев с рабочим визитом, где провел встречу со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Как сообщается, украинский министр обратился к Великобритании с просьбой масштабировать инвестиции в производство оружия на Украине.