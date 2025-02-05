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Захарова высмеяла заявление главы МИД Британии об отношениях с Украиной

Захарова высмеяла заявление главы МИД Британии об отношениях с Украиной - 05.02.2025, ПРАЙМ

Захарова высмеяла заявление главы МИД Британии об отношениях с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова саркастически ответила в своем Telegram-канале на заявление британского министра иностранных дел... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T23:24+0300

2025-02-05T23:24+0300

2025-02-05T23:24+0300

политика

мария захарова

великобритания

украина

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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова саркастически ответила в своем Telegram-канале на заявление британского министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Великобритании и Украины."А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", - написала Захарова, добавив, что отношения Лондона и Киева уходят корнями в подножья египетских пирамид.В среду глава МИД Великобритании прибыл в Киев с рабочим визитом, где провел встречу со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Как сообщается, украинский министр обратился к Великобритании с просьбой масштабировать инвестиции в производство оружия на Украине.

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мария захарова, великобритания, украина