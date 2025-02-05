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В Госдуме назвали сроки выплаты доиндексированной пенсии - 05.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250205/pensii-854680118.html
В Госдуме назвали сроки выплаты доиндексированной пенсии
В Госдуме назвали сроки выплаты доиндексированной пенсии - 05.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали сроки выплаты доиндексированной пенсии
Все граждане, которым полагается страховая пенсия в России, получат проиндексированные выплаты в размере 9,5% до 25 февраля. Об этом агентству РИА Новости... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T09:35+0300
2025-02-05T09:35+0300
экономика
госдума
пенсии
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Все граждане, которым полагается страховая пенсия в России, получат проиндексированные выплаты в размере 9,5% до 25 февраля. Об этом агентству РИА Новости заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). "Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля. И у каждого пенсионера своя дата получения пенсии, она фиксирована, и узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ. Поэтому до 25 февраля наши пенсионеры в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь", - сказала Стенякина.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции.
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госдума, пенсии
Экономика, Госдума, Пенсии
09:35 05.02.2025
 
В Госдуме назвали сроки выплаты доиндексированной пенсии

Стенякина: пенсионеры в России получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Все граждане, которым полагается страховая пенсия в России, получат проиндексированные выплаты в размере 9,5% до 25 февраля. Об этом агентству РИА Новости заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия").
"Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля. И у каждого пенсионера своя дата получения пенсии, она фиксирована, и узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ. Поэтому до 25 февраля наши пенсионеры в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь", - сказала Стенякина.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции.
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