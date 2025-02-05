https://1prime.ru/20250205/pensii-854680118.html
В Госдуме назвали сроки выплаты доиндексированной пенсии
В Госдуме назвали сроки выплаты доиндексированной пенсии - 05.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали сроки выплаты доиндексированной пенсии
Все граждане, которым полагается страховая пенсия в России, получат проиндексированные выплаты в размере 9,5% до 25 февраля. Об этом агентству РИА Новости... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T09:35+0300
2025-02-05T09:35+0300
2025-02-05T09:35+0300
экономика
госдума
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/44/838644460_0:273:3063:1996_1920x0_80_0_0_b872be889182f53c2ecbef2556948171.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Все граждане, которым полагается страховая пенсия в России, получат проиндексированные выплаты в размере 9,5% до 25 февраля. Об этом агентству РИА Новости заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). "Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля. И у каждого пенсионера своя дата получения пенсии, она фиксирована, и узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ. Поэтому до 25 февраля наши пенсионеры в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь", - сказала Стенякина.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции.
https://1prime.ru/20250204/pensii-854653380.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/44/838644460_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_ba16e6b743d98a11fe7b2e2680a24746.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, пенсии
Экономика, Госдума, Пенсии
В Госдуме назвали сроки выплаты доиндексированной пенсии
Стенякина: пенсионеры в России получат доиндексированную пенсию до 25 февраля
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Все граждане, которым полагается страховая пенсия в России, получат проиндексированные выплаты в размере 9,5% до 25 февраля. Об этом агентству РИА Новости заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия").
"Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля. И у каждого пенсионера своя дата получения пенсии, она фиксирована, и узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ. Поэтому до 25 февраля наши пенсионеры в соответствии с графиком получат проиндексированную пенсию за февраль и доиндексацию за январь", - сказала Стенякина.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции.
Экономист рассказал об индексации пенсии после 80 лет в 2025 году