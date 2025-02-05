Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Nissan решил прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250205/peregovory-854680844.html
Nissan решил прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda
Nissan решил прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda - 05.02.2025, ПРАЙМ
Nissan решил прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda
Японский автоконцерн Nissan Motors принял решение прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda Motors, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на информированные... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T09:51+0300
2025-02-05T09:51+0300
экономика
бизнес
nissan
honda
https://cdnn.1prime.ru/img/76297/12/762971246_0:0:2906:1636_1920x0_80_0_0_c0734fbfac7170eaf1307dd36186ee1d.jpg
ТОКИО, 5 фев – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Nissan Motors принял решение прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda Motors, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на информированные источники. "Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Honda предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией, однако из-за сильного сопротивления внутри Nissan переговоры было решено прекратить. В дальнейшем будет рассматриваться, возобновлять ли переговоры о слиянии или продолжать сотрудничество только в сфере электромобилей", - говорится в статье. В конце декабре прошлого года главы автоконцернов Honda Motors и Nissan Motors объявили об официальном начале переговоров о слиянии, а также о начале рассмотрения вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Предполагалось, что более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda. Изначально предполагалось, что решение будет принято до конца января 2025 года, но затем объявление деталей перенеслось на середину февраля. Honda в качестве условия для слияния требовала от Nissan, который показал резкое ухудшение своих результатов, конкретизации мер по рационализации, объявленных в ноябре прошлого года, включая сокращение 9 тысяч сотрудников по всему миру и уменьшение производственных мощностей на 20%. В январе стало известно, что Mitsubishi Motors, скорее всего, откажется от участия в слиянии в виде трансформации в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan. Если бы слияние состоялось, новая компания стала бы третьей в мире после Toyota (11,23 миллиона автомобилей на 2023 год) и Volkswagen (9,23 миллиона автомобилей), производя 7,35 миллиона автомобилей.
https://1prime.ru/20250204/aktsii-854665075.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76297/12/762971246_239:0:2906:2000_1920x0_80_0_0_7f347c79d52ce30f327b0b3016bdb647.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, nissan, honda
Экономика, Бизнес, Nissan, Honda
09:51 05.02.2025
 
Nissan решил прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda

Nikkei: Nissan решил прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк" Nissan
 Nissan - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 5 фев – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Nissan Motors принял решение прекратить переговоры по вопросу слияния с Honda Motors, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на информированные источники.
"Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Honda предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией, однако из-за сильного сопротивления внутри Nissan переговоры было решено прекратить. В дальнейшем будет рассматриваться, возобновлять ли переговоры о слиянии или продолжать сотрудничество только в сфере электромобилей", - говорится в статье.
В конце декабре прошлого года главы автоконцернов Honda Motors и Nissan Motors объявили об официальном начале переговоров о слиянии, а также о начале рассмотрения вопроса об участии Mitsubishi Motors, главным акционером которого является Nissan Motors. Предполагалось, что более половины состава совета директоров и право назначать главу компании будет принадлежать автоконцерну Honda.
Изначально предполагалось, что решение будет принято до конца января 2025 года, но затем объявление деталей перенеслось на середину февраля. Honda в качестве условия для слияния требовала от Nissan, который показал резкое ухудшение своих результатов, конкретизации мер по рационализации, объявленных в ноябре прошлого года, включая сокращение 9 тысяч сотрудников по всему миру и уменьшение производственных мощностей на 20%.
В январе стало известно, что Mitsubishi Motors, скорее всего, откажется от участия в слиянии в виде трансформации в полностью дочернюю компанию под холдинговую компанию Honda и Nissan.
Если бы слияние состоялось, новая компания стала бы третьей в мире после Toyota (11,23 миллиона автомобилей на 2023 год) и Volkswagen (9,23 миллиона автомобилей), производя 7,35 миллиона автомобилей.
Московский Международный Автомобильный Салон 2012 - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Honda Motors предложила купить акции Nissan Motors
Вчера, 15:53
 
ЭкономикаБизнесNissanHonda
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала