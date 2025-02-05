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Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве - 05.02.2025, ПРАЙМ
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля. Об этом говорится в сообщении... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T15:39+0300
2025-02-05T15:39+0300
2025-02-05T15:39+0300
россия
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Росатом".Согласно данным "Росатома", мероприятие пройдет "в пятницу, 7 февраля 2025 года".Ранее сообщалось, что в рамках визита в феврале будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией на Запорожской атомной электростанции и сотрудничеством между Россией и МАГАТЭ в других областях. Российская делегация будет включать представителей различных ведомств, включая МИД, Минобороны, Росгвардию и Ростехнадзор.
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россия, магатэ, рафаэль гросси
РОССИЯ, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве
"Росатом": Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Росатом".
Согласно данным "Росатома", мероприятие пройдет "в пятницу, 7 февраля 2025 года".
Ранее сообщалось, что в рамках визита в феврале будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией на Запорожской атомной электростанции и сотрудничеством между Россией и МАГАТЭ в других областях. Российская делегация будет включать представителей различных ведомств, включая МИД, Минобороны, Росгвардию и Ростехнадзор.
Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля