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Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве - 05.02.2025, ПРАЙМ
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля. Об этом говорится в сообщении... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T15:39+0300
2025-02-05T15:39+0300
россия
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Росатом".Согласно данным "Росатома", мероприятие пройдет "в пятницу, 7 февраля 2025 года".Ранее сообщалось, что в рамках визита в феврале будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией на Запорожской атомной электростанции и сотрудничеством между Россией и МАГАТЭ в других областях. Российская делегация будет включать представителей различных ведомств, включая МИД, Минобороны, Росгвардию и Ростехнадзор.
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россия, магатэ, рафаэль гросси
РОССИЯ, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
15:39 05.02.2025
 
Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве

"Росатом": Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси
Встреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Встреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Росатом".
Согласно данным "Росатома", мероприятие пройдет "в пятницу, 7 февраля 2025 года".
Ранее сообщалось, что в рамках визита в феврале будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией на Запорожской атомной электростанции и сотрудничеством между Россией и МАГАТЭ в других областях. Российская делегация будет включать представителей различных ведомств, включая МИД, Минобороны, Росгвардию и Ростехнадзор.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
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