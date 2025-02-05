https://1prime.ru/20250205/peregovory-854694690.html

Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве

Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве - 05.02.2025, ПРАЙМ

Лихачев и Гросси проведут переговоры в Москве

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля. Об этом говорится в сообщении... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T15:39+0300

2025-02-05T15:39+0300

2025-02-05T15:39+0300

россия

магатэ

рафаэль гросси

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведут переговоры в Москве 7 февраля. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Росатом".Согласно данным "Росатома", мероприятие пройдет "в пятницу, 7 февраля 2025 года".Ранее сообщалось, что в рамках визита в феврале будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией на Запорожской атомной электростанции и сотрудничеством между Россией и МАГАТЭ в других областях. Российская делегация будет включать представителей различных ведомств, включая МИД, Минобороны, Росгвардию и Ростехнадзор.

https://1prime.ru/20250131/grossi-854583707.html

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россия, магатэ, рафаэль гросси