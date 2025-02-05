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Рябков объяснил, на каких принципах Россия будет договариваться с США
Рябков объяснил, на каких принципах Россия будет договариваться с США - 05.02.2025, ПРАЙМ
Рябков объяснил, на каких принципах Россия будет договариваться с США
Первый шаг в нормализации отношений должны сделать Соединенные Штаты, но Москва готова договариваться с Вашингтоном в режиме жесткого торга, заявил замминистра... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T22:42+0300
2025-02-05T22:42+0300
2025-02-05T23:15+0300
политика
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Первый шаг в нормализации отношений должны сделать Соединенные Штаты, но Москва готова договариваться с Вашингтоном в режиме жесткого торга, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя вопрос от СМИ, опубликованный на сайте МИД РФ.В частности, замглавы МИД отметил: "На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США". При этом Рябков констатировал, что Россия открыта для диалога и готова договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий "на земле" и российских национальных интересов."Так что решения и выбор за Дональдом Трампом и его командой", - подчеркнул он.Вместе с тем замминистра заявил, что Российская Федерация не собирается "бросаться в объятия" новой американской администрации и не собирается договариваться с Соединенными Штатами "любой ценой".
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сергей рябков, сша, переговоры
Политика, Сергей Рябков, США, переговоры
Рябков объяснил, на каких принципах Россия будет договариваться с США
Рябков: Россия готова договариваться с США "в режиме жестокого торга"
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Первый шаг в нормализации отношений должны сделать Соединенные Штаты, но Москва готова договариваться с Вашингтоном в режиме жесткого торга, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя вопрос от СМИ, опубликованный на сайте МИД РФ.
В частности, замглавы МИД отметил: "На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США".
При этом Рябков констатировал, что Россия открыта для диалога и готова договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий "на земле" и российских национальных интересов.
"Так что решения и выбор за Дональдом Трампом и его командой", - подчеркнул он.
В МИД РФ заявили об ответе на санкции США против российского энергосектора
Вместе с тем замминистра заявил, что Российская Федерация не собирается "бросаться в объятия" новой американской администрации и не собирается договариваться с Соединенными Штатами "любой ценой".