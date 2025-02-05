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Группа Fesco в 2024 году увеличила перевозки сборных грузов на 19% - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Группа Fesco в 2024 году увеличила перевозки сборных грузов на 19%
Группа Fesco в 2024 году увеличила перевозки сборных грузов на 19% - 05.02.2025, ПРАЙМ
Группа Fesco в 2024 году увеличила перевозки сборных грузов на 19%
Транспортная группа Fesco по итогам 2024 года увеличила перевозки сборных грузов на 19%, до 31 тысячи кубометров, сообщили в компании. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T12:33+0300
2025-02-05T12:33+0300
fesco
бизнес
владивосток
грузы
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco по итогам 2024 года увеличила перевозки сборных грузов на 19%, до 31 тысячи кубометров, сообщили в компании. "Транспортная группа Fesco ("Fesco", "Группа", предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом") по итогам 2024 года перевезла более 31 тысячи кубических метров сборных грузов в контейнерах (LCL, less than container loaded). Рост составил 19% относительно показателей 2023 года", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, прием, выдачу и обработку сборных грузов Fesco осуществляет на складах в Москве, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Магадане, а также в китайских городах Пусан, Шанхай, Нинбо, Рижао (Жичжао), Яньтянь. В 2025 году в планах увеличить пропускную способность складов во Владивостоке и Москве примерно на 20%. Подчеркивается, что для доставки Fesco использует собственные логистические активы: контейнеры, суда, подвижной состав и грузовой автопарк. Перевозки выполняются преимущественно на базе интермодальных, морских и железнодорожных сервисов группы, в рамках которых клиенты могут рассчитывать на приоритетную отправку сборных грузов. Уточняется, что помимо этого, при организации LCL-перевозок компания может обеспечить таможенное оформление, страхование, ответственное хранение, консолидацию и расконсолидацию грузов, а также доставку "первой и последней мили" - транспортировку автотранспортом от/до склада клиента.
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fesco, бизнес, владивосток, грузы
FESCO, Бизнес, Владивосток, грузы
12:33 05.02.2025
 
Группа Fesco в 2024 году увеличила перевозки сборных грузов на 19%

Fesco по итогам 2024 увеличила перевозки сборных грузов до 31 тысячи кубометров

© Фото : Транспортная группа FESCOРефрижераторные контейнеры FESCO
Рефрижераторные контейнеры FESCO - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© Фото : Транспортная группа FESCO
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco по итогам 2024 года увеличила перевозки сборных грузов на 19%, до 31 тысячи кубометров, сообщили в компании.
"Транспортная группа Fesco ("Fesco", "Группа", предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом") по итогам 2024 года перевезла более 31 тысячи кубических метров сборных грузов в контейнерах (LCL, less than container loaded). Рост составил 19% относительно показателей 2023 года", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, прием, выдачу и обработку сборных грузов Fesco осуществляет на складах в Москве, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Магадане, а также в китайских городах Пусан, Шанхай, Нинбо, Рижао (Жичжао), Яньтянь. В 2025 году в планах увеличить пропускную способность складов во Владивостоке и Москве примерно на 20%.
Подчеркивается, что для доставки Fesco использует собственные логистические активы: контейнеры, суда, подвижной состав и грузовой автопарк. Перевозки выполняются преимущественно на базе интермодальных, морских и железнодорожных сервисов группы, в рамках которых клиенты могут рассчитывать на приоритетную отправку сборных грузов.
Уточняется, что помимо этого, при организации LCL-перевозок компания может обеспечить таможенное оформление, страхование, ответственное хранение, консолидацию и расконсолидацию грузов, а также доставку "первой и последней мили" - транспортировку автотранспортом от/до склада клиента.
Порт Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
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FESCOБизнесВладивостокгрузы
 
 
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