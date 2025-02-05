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Песков ответил на заявления о предоставлении Киеву ядерного оружия
Песков ответил на заявления о предоставлении Киеву ядерного оружия - 05.02.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на заявления о предоставлении Киеву ядерного оружия
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления о предоставлении Украине ядерного оружия безумием. Об этом он сообщил в беседе с журналистами. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T12:44+0300
2025-02-05T12:44+0300
2025-02-05T12:44+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления о предоставлении Украине ядерного оружия безумием. Об этом он сообщил в беседе с журналистами."В целом подобные заявления, подобные высказывания граничат с безумием", - заметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, на данный момент все еще действует режим нераспространения ядерного оружия.В 2024 году газета The New York Times сообщила о возможности возвращения Украине ядерного оружия. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков добавил, что передача Украине ядерного оружия приведет к неконтролируемой эскалации конфликта.
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россия, украина, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Кремль, Дмитрий Песков
Песков ответил на заявления о предоставлении Киеву ядерного оружия
Песков: заявления о предоставлении ядерного оружия Украине граничат с безумием
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления о предоставлении Украине ядерного оружия безумием. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
"В целом подобные заявления, подобные высказывания граничат с безумием", - заметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, на данный момент все еще действует режим нераспространения ядерного оружия.
В 2024 году газета The New York Times сообщила о возможности возвращения Украине ядерного оружия. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков добавил, что передача Украине ядерного оружия приведет к неконтролируемой эскалации конфликта.
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