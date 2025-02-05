https://1prime.ru/20250205/peskov-854689218.html

Песков ответил на заявления о предоставлении Киеву ядерного оружия

Песков ответил на заявления о предоставлении Киеву ядерного оружия - 05.02.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на заявления о предоставлении Киеву ядерного оружия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления о предоставлении Украине ядерного оружия безумием. Об этом он сообщил в беседе с журналистами. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T12:44+0300

2025-02-05T12:44+0300

2025-02-05T12:44+0300

политика

россия

украина

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления о предоставлении Украине ядерного оружия безумием. Об этом он сообщил в беседе с журналистами."В целом подобные заявления, подобные высказывания граничат с безумием", - заметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, на данный момент все еще действует режим нераспространения ядерного оружия.В 2024 году газета The New York Times сообщила о возможности возвращения Украине ядерного оружия. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков добавил, что передача Украине ядерного оружия приведет к неконтролируемой эскалации конфликта.

https://1prime.ru/20250205/tramp-854681634.html

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россия, украина, кремль, дмитрий песков