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В Кремле отметили активизацию контактов России и США по линии ведомств
В Кремле отметили активизацию контактов России и США по линии ведомств - 05.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле отметили активизацию контактов России и США по линии ведомств
Россия ведет контакты с США по линии отдельных ведомств, в последнее время эти контакты стали более интенсивными, отметил пресс-секретарь президента России... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T13:08+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия ведет контакты с США по линии отдельных ведомств, в последнее время эти контакты стали более интенсивными, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я здесь могу сказать только следующее, что контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались, но каких-то других деталей я вам сказать не могу, нечего сказать", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что США проводят конструктивные переговоры с российской и украинской сторонами.Помимо этого Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира. Как отметил Песков, мнение Рубио совпадает с видением Москвы. "Это корреспондируется с нашим пониманием, с нашим видением и с видением нашего президента. Да, мы приветствуем такие заявления", - сказал пресс-секретарь журналистам.Интерес к заявлению Рубио проявил и министр иностранных дел России Сергей Лавров, тем самым подчеркивая его значимость.В понедельник президент США Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
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россия, дмитрий песков, москва, сша, марк рубио, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, МОСКВА, США, Марк Рубио, Дональд Трамп
В Кремле отметили активизацию контактов России и США по линии ведомств
Песков: в последнее время контакты России с США стали более интенсивными
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия ведет контакты с США по линии отдельных ведомств, в последнее время эти контакты стали более интенсивными, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я здесь могу сказать только следующее, что контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались, но каких-то других деталей я вам сказать не могу, нечего сказать", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что США проводят конструктивные переговоры с российской и украинской сторонами.
Помимо этого Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира. Как отметил Песков, мнение Рубио совпадает с видением Москвы.
"Это корреспондируется с нашим пониманием, с нашим видением и с видением нашего президента. Да, мы приветствуем такие заявления", - сказал пресс-секретарь журналистам.
Интерес к заявлению Рубио проявил и министр иностранных дел России Сергей Лавров, тем самым подчеркивая его значимость.
В понедельник президент США Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
Песков предрек кризис экономике Европы