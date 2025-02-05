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Россия вернула из украинского плена 150 военных, заявили в Минобороны - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Россия вернула из украинского плена 150 военных, заявили в Минобороны
Россия вернула из украинского плена 150 военных, заявили в Минобороны - 05.02.2025, ПРАЙМ
Россия вернула из украинского плена 150 военных, заявили в Минобороны
Россия вернула из украинского плена 150 военных, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом говорится в заявлении Минобороны России. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T16:58+0300
2025-02-05T16:59+0300
россия
минобороны
пленные
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия вернула из украинского плена 150 военных, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом говорится в заявлении Минобороны России."Пятого февраля т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", - отмечается в заявлении.Также сообщается, что в настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также возможность связаться с родственниками.Все освобожденные военнослужащие будут доставлены для лечения и реабилитации в медицинские учреждения Минобороны России.В ведомстве также подчеркнули, что ОАЭ оказали посредническую помощь в организации возвращения российских военнослужащих.
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россия, минобороны, пленные
РОССИЯ, Минобороны, пленные
16:58 05.02.2025 (обновлено: 16:59 05.02.2025)
 
Россия вернула из украинского плена 150 военных, заявили в Минобороны

Минобороны: Россия вернула из украинского плена 150 военных

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия вернула из украинского плена 150 военных, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.
"Пятого февраля т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", - отмечается в заявлении.
Также сообщается, что в настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также возможность связаться с родственниками.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены для лечения и реабилитации в медицинские учреждения Минобороны России.
В ведомстве также подчеркнули, что ОАЭ оказали посредническую помощь в организации возвращения российских военнослужащих.
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РОССИЯМинобороныпленные
 
 
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