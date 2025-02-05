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Россия вернула из украинского плена 150 военных, заявили в Минобороны

Россия вернула из украинского плена 150 военных, заявили в Минобороны - 05.02.2025, ПРАЙМ

Россия вернула из украинского плена 150 военных, заявили в Минобороны

Россия вернула из украинского плена 150 военных, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом говорится в заявлении Минобороны России. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T16:58+0300

2025-02-05T16:58+0300

2025-02-05T16:59+0300

россия

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия вернула из украинского плена 150 военных, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом говорится в заявлении Минобороны России."Пятого февраля т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", - отмечается в заявлении.Также сообщается, что в настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также возможность связаться с родственниками.Все освобожденные военнослужащие будут доставлены для лечения и реабилитации в медицинские учреждения Минобороны России.В ведомстве также подчеркнули, что ОАЭ оказали посредническую помощь в организации возвращения российских военнослужащих.

https://1prime.ru/20250203/svo-854636560.html

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россия, минобороны, пленные